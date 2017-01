Mercato : la Chine sur Alli et Kane, Chicharito peut-être plus à vendre, Jesé plus que jamais sur le départ

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La Chine n’aurait pas encore fini de faire ses emplettes et viserait désormais des jeunes joueurs titulaires. De son côté, Chicharito, annoncé partant, devrait finalement rester au Bayer. Voilà les dernières tendances du mercato.





La Chine sur Alli et Kane

La moisson continue pour la Chine, qui se plaît à proposer des ponts d’or à des joueurs pour les attirer dans son championnat. Jusqu’à maintenant, les clubs de la Chinese Super League ont surtout visé des stars en fin de contrat ou en situation délicate dans leur équipe. Mais, selon le Daily Mail, ils seraient maintenant disposés à mettre le paquet sur des titulaires. Quatre noms sont cités : Harry Kane, Dele Alli, Ross Barkley et Daniel Sturridge. Le salaire offert ? 800 000 livres par semaine, soit 930 000 euros. Des profils plus âgés comme John Terry et Wayne Rooney seraient également pistés.



Baromètre Téléfoot : 0 % de chances pour les stars de Tottenham, 50 % pour les anciens

Tottenham vient juste de battre le leader Chelsea en championnat et on imagine mal les Spurs se séparer de Dele Alli et Harry Kane, actuellement en pleine bourre. De manière plus générale, les jeunes joueurs n’ont que peu d’intérêt à rejoindre la Chinese Super League sauf si, à leurs yeux, l’intérêt économique prévaut sur le sportif. On sera moins affirmatif pour des anciens comme John Terry et Wayne Rooney, qui ont leur carrière derrière eux.





Chicharito peut-être plus à vendre

Annoncé partant il y a quelques heures, Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito, ne serait peut-être pas à vendre. Dans la presse mexicaine, son agent a infirmé les informations rapportées par SportBild, expliquant que le Bayer Leverkusen souhaitait se débarrasser d’un joueur en froid avec ses coéquipiers. De fait, l’attaquant devrait rester en Bundesliga.



Baromètre Téléfoot : 10 % de chances de voir Chicharito partir

A moins que son agent ne joue au jeu du poker menteur pour faire grimper les enchères, Hernandez ne partira pas du Bayer Leverkusen cet hiver. Il représentait pourtant l’un des gros poissons du mercato actuel. Dommage.





Jesé plus que jamais sur le départ

« Jesé a toujours ma confiance, mais je sais qu'il a besoin de jouer plus. J'ai beaucoup parlé avec lui. La possibilité de partir existe. » a affirmé Unai Emery en conférence de presse. L’entraineur espagnol ne ferme donc pas la porte à un départ de Jesé, l’attaquant qui avait signé en provenance du Real Madrid cet été. Il ne s’est jamais imposé à Paris et plusieurs clubs souhaiteraient l’avoir en prêt.



Baromètre Téléfoot : 95 % de chances de voir Jesé quitter la capitale

Sauf grosse blessure de Cavani et/ou mercato désastreux, Jesé ne sera plus dans la capitale française dans les semaines à venir. L’attaquant n’a marqué qu’un seul but en neuf apparitions en Ligue 1.





Mandanda de retour à l’OM ? C’est non… pour le moment

Selon l’Equipe, Steve Mandanda est nostalgique du sud de la France et de ses années passées à l’OM. Son acclimatation dans la ville de Londres a dû mal à se confirmer et des raisons familiales le pousseraient à envisager un retour en Ligue 1, possiblement à Marseille. Toutefois, le gardien devrait quand même finir la saison à Crystal Palace. Mais cet été…



Baromètre Téléfoot : 0 % de chances cet hiver, 60 % cet été

Le comeback de Mandanda à l’OM ? Il faut avouer que cela en contenterait plus d’un, surtout eu égard au nouveau projet sportif du club. Mais il faudra être un peu patient avoir de voir l’éventualité passer de rêve à réalité. En tout cas, Mandanda a rencontré Andoni Zubizarreta. Pour préparer son retour à Marseille ?





Ntep vers Wolfsburg

Paul-George Ntep ne sera bientôt plus un joueur de Rennes. Christian Gourcuff l’a récemment confirmé et il reste alors à connaître le nom de sa future destination. D’après l’Equipe, Wolfsburg aurait proposé 8,5 millions d’euros au club de Ligue 1 pour récupérer l'ailier gauche, une somme difficilement refusable pour un joueur en fin de contrat dans six mois. L’officialisation devrait être effective d’ici dimanche.



Baromètre Téléfoot : 100 % de chances que Paul-George Ntep parte. À Wolfsburg, ou ailleurs.