On parle de Kingsley Coman, du futur entraîneur du FC Barcelone ou encore de l’avenir d’Alexis Sanchez.





Coman devrait rester au Bayern Munich

Kinglsey Coman, prêté par la Juventus Turin au Bayern Munich, ne devrait pas retourner en Italie. Le dragster de l’Équipe de France, âgé de 20 ans seulement, est bien parti pour s’engager définitivement avec les Bavarois. Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du club allemand, a confié à Tuttosport que l’option d’achat, estimée à 20 millions, sera probablement levée avant le 30 avril, date de fin de validité. En parallèle, ce sera le schéma inverse Medhi Benatia, qui s’engagerait à long terme avec la Vieille Dame.



Titularisé à cinq reprises par Carlo Ancelotti en championnat cette saison, Kingsley Coman ne joue pas beaucoup. Mais il est encore jeune et a du temps pour s’imposer en Bundesliga.





Pochettino « pas flatté » par le Barça

« Oui j’ai vu, c’est une longue liste de 100 noms. Vous savez, c’est pareil ici, si j’étais amené à quitter Tottenham, il y aurait une liste de 50 noms pour me remplacer, peut-être pas 100… » sourit Mauricio Pochettino quand on lui parle de l’intérêt que lui porte le FC Barcelone, en quête d’un remplaçant pour Luis Enrique. En conférence de presse, il ajoute, « Je ne suis pas flatté, il faut comprendre que je suis dans un des plus grands clubs d’Europe car, oui, Tottenham est pour moi l’un des plus grands clubs et nous jouons un très bon football. Nous avons une très bonne équipe avec d’excellents joueurs et c’est tout à fait normal d’attirer l’attention des autres clubs et des acteurs du football à travers le monde. Nous sommes l’une des équipes les plus plaisantes à voir jouer. »



Engagé avec les Spurs de Tottenham jusque 2021, Mauricio Pochettino a visiblement à coeur de s’imposer en Premier League en installant le club dans le Big Four. Au classement, les Londoniens sont actuellement deuxièmes.





Une offre pour Alexis Sanchez

Embourbé, une fois encore, dans une drôle de saison, Arsenal risque d’avoir un prochain mercato agité. Les dirigeants des Gunners devront notamment gérer le cas Alexis Sanchez, qui tarde à prolonger son bail à Londres. Attirant les convoitises de nombreux clubs, y compris le PSG, le Chilien pourrait faire ses valises et aller à la Juventus Turin. Le Corriere dello Sport rapporte que la Vieille Dame préparerait une offre de 30 millions d’euros. Pour le remplacer, Arsenal aurait Lacazette dans le viseur selon le Dailly Mirror.



Alexis Sanchez ne fera pas de vieux os à Arsenal. Au vu de ses prétendants, les enchères risquent de monter et bien malin saura deviner celui qui l’attirera dans ses filets.





Ribéry veut terminer sa carrière au Bayern

Chouchou des supporters du Bayern Munich depuis son arrivée en Bundesliga, Franck Ribéry n’a pas l’intention de quitter la Bavière. C’est même là-bas qu’il veut terminer sa carrière sportive avant, pourquoi, d’en entamer une autre au sein des instances du club. Interrogé par Bild, il a confié, « Je ne veux aller nulle part. Le Bayern, c'est mon club, ma maison. Même après ma carrière, je compte rester à Munich ». Âgé de 33 ans, il pense encore avoir deux à trois saisons dans les jambes.



L’histoire d’amour entre le Bayern Munich et Ribéry dure depuis 2007. Sauf rupture brutale, elle ne s’arrêtera pas.