Mercato : Courtois, Ghoulam, Alli, Aubameyang... les pistes du Real Madrid pour l'été prochain

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'interdiction de recrutement visant le Real Madrid et l'Atlético de Madrid a été levée provisoirement par la Fifa. Lors du prochain mercato d'été, le club aux onze sacres en Ligue des champions devrait donc pouvoir investir. Et après deux mercatos estivaux relativement calmes côté arrivées (Danilo et Kovacic en 2015, Morata rapatrié en 2016), les Madrilènes devraient être très actifs si on en croit les rumeurs.





De Gea ou Courtois pour garder le temple ?



Le Real Madrid devrait se concentrer sur le poste de gardien de but. En 2015, pour succéder à la légende locale Iker Casillas, la Maison Blanche avait tout fait pour attirer David De Gea en provenance de Manchester United. Mais à quelques minutes près, la transaction échoua en toute fin de mercato. Depuis, c'est Keylor Navas qui garde la cage madrilène. Mais De Gea, l'un des meilleurs gardiens de Premier League, est toujours suivi avec attention.



Keylor Navas, bien que défendu par Zinedine Zidane, ne fait pas toujours l'unanimité à Madrid en dépit de statistiques assez semblables à celles de son prédécesseur. David De Gea pourrait être recruté pour le remplacer. A moins que le Real Madrid n'opte pour un autre ancien de l'Atlético en la personne de Thibaut Courtois ? Le portier de Chelsea est l'autre cible principale des Merengue. Reste à choisir entre les deux et surtout à convaincre les Red Devils ou les Blues de céder leur dernier rempart. Quoi qu'il en soit, ça devrait coûter cher.





Une défense peut-être à reconstruire



Avec Pepe sur le départ, le Real devrait aussi repenser sa défense. D'après As, l'espoir Jesus Vallejo, prêté à l'Eintracht Francfort, pourrait revenir et prendre du galon. Autre piste évoquée : celle qui mène au joueur de Chelsea Marcos Alonso. L'ancien pensionnaire de la Castilla a pris une autre dimension à Londres depuis l'arrivée sur le banc d'Antonio Conte. Yuri Berchiche, de la Real Sociedad, ne laisse pas les recruteurs indifférents non plus. Le Parisien Marquinhos est également pisté, mais le Brésilien ne s'imagine pas ailleurs qu'au PSG pour l'instant. Enfin, les prestations de Faouzi Ghoulam à Naples sont suivies avec intérêt par les derniers champions d'Europe.





Alli, la cible prioritaire dans l'entrejeu



Prêté à Alavès, Marcos Llorente pourrait revenir l'été prochain et s'inscrire dans la lignée des joueurs madrilènes partis s’aguerrir ailleurs avant de revenir en force. Le milieu de terrain de 21 ans est dans les petits papiers de Zinedine Zidane, observateur avisé des jeunes pousses du Real. Le Portugais de Porto André Silva est aussi dans la short-list. Mais le nom qui revient le plus souvent est celui de Dele Alli. L'Anglais est désigné comme la cible prioritaire du Real par la presse britannique et espagnole. Tottenham, qui a déjà cédé Luka Modric et Gareth Bale à la Maison Blanche ces dernières années, réclamerait au moins 58 millions d'euros pour la nouvelle coqueluche du football britannique. Pas de quoi faire peur au Real donc.





Aubameyang, Dybala et Aguëro envisagés en attaque



Le dernier chapitre concerne l'attaque du Real Madrid. Depuis 2013, le trio Cristiano Ronaldo-Karim Benzema-Gareth Bale est inamovible. Angel Di Maria a dû partir en 2014, Javier "Chicharito" Hernandez n'est pas resté, Alvaro Morata est parti puis revenu sans succès, Jesé est parti, Isco est sur le départ... Mais le Real rêve d'un gros coup sur le plan offensif. Ce pourrait être Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais du Borussia Dortmund rêve des Merengues, mais ces derniers jours, l'hypothèse d'un transfert vers la capitale espagnol a pris du plomb dans l'aile. L'ex-Stéphanois dispose d'autres offres en Angleterre, et une place de titulaire ne lui est pas garantie au Real. Alvaro Morata peut en témoigner...



L'autre possible recrue évoquée par As est l'Argentin Paulo Dybala. L'attaquant fait des étincelles depuis qu'il porte le maillot de la Juventus. Mais la Vieille Dame ne devrait laisser partir son crack. Une prolongation est à l'étude malgré les sollicitations du Real. Et l'été dernier, les Turinois ont eu un geste fort en attribuant à Dybala le numéro 10 laissé vacant par Paul Pogba. Il faudra donc être très convaincant pour faire plier la Juve. Dernière piste : celle qui mène à Sergio Aguëro. L'ex-buteur de l'Atlético de Madrid marque toujours autant à Manchester City, mais la collaboration avec Pep Guardiola est difficile. L'Argentin pourrait être placé sur la liste des départs du côté des Citizens, et le Real Madrid serait une destination de choix, surtout si Karim Benzema ou plus probablement Alvaro Morata devait quitter la Maison Blanche.