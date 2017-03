Mercato : Coutinho et Verratti pistés par le FC Barcelone, Gameiro dit non à l’OM, Ibrahimovic se voit continuer à Manchester

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Marco Verratti et Philippe Coutinho suivis par le FC Barcelone, Kévin Gameiro refuse l’OM qui pense à Benoît Costil, Zlatan Ibrahimovic voudrait continuer à Manchester United… Découvrez les infos et rumeurs mercato de ce lundi 20 mars !

Coutinho ou Verratti au Barça ?

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone pisterait Marco Verratti et Philippe Coutinho selon Mundo Deportivo. Andres Iniesta a plusieurs fois expliqué qu’il voyait l’Italien comme son successeur tandis que Neymar a lancé plusieurs appels du pied à sa direction pour jouer avec son compatriote. Si les Catalans veulent réaliser un gros coup cet été, ils vont devoir sortir le chéquier.

Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Verratti au Barça, 50% pour Coutinho

Le PSG n’a aucunement l’intention de se séparer de Marco Verratti cet été. Philippe Coutinho, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2022, a le profil pour jouer chez les Catalans. Mais le Brésilien coûte cher. Très cher.

Kévin Gameiro dit non à l’OM

Cet été, l’Olympique de Marseille devrait mettre plus de 50 millions d’euros pour recruter un attaquant de classe mondiale. Si la piste Dzeko a été évoquée, Kevin Gameiro présenterait le profil de la recrue parfaite. L’ancien joueur du PSG connait parfaitement la Ligue 1, dispose d’une expérience intéressante et est habitué des grandes joutes européennes. Le joueur de l’Atlético Madrid a répondu à la rumeur l’envoyant dans le sud de la France dimanche soir au Canal Football Club : « C'est très compliqué. J'ai joué au PSG, je suis supporteur parisien, c'est compliqué d'aller dans un club comme l'OM. Je me sens très bien en Espagne. »

L’Olympique de Marseille pourrait en revanche recruter un nouveau gardien cet été. Si un retour de Steve Mandanda est régulièrement évoqué, l’OM pourrait finalement se rabattre sur Benoît Costil, en fin de contrat avec le Stade Rennais au mois de juin, selon Yahoo Sport. Bordeaux est également sur le coup.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Costil à l’OM

L’avenir de Costil se jouera entre Bordeaux et l’OM. A moins de voir Mandanda revenir dans la Canebière.

Ibrahimovic va prolonger

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic devrait prolonger son bail d’une saison à Manchester United d’après Expressen, comme le prévoit actuellement son contrat. Le Suédois s’est installé dans l’effectif de José Mourinho comme un titulaire indiscutable. Cette saison en Premier League, il a fait trembler les filets 15 fois en 25 matches.