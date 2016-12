Mercato - Cristiano Ronaldo : l’offre astronomique en provenance de Chine

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La Chine est en train de faire tournebouler le monde du football. Chaque nouveau transfert d’une star, sur le déclin ou non, s’accompagne d’un nouveau record. Et quand on parle de Cristiano Ronaldo, les compteurs s’affolent…





300 millions d’euros !

Dans une interview accordée en exclusivité à Sky Sports in Italy, Jorge Mendes, agent de CR7 ayant des bons contacts en Chine, a révélé une information de taille : la star du Real Madrid a été l’objet d’une offre astronomique d’un club chinois qu’il a préféré ne pas nommer. Il indique, « En Chine, ils ont offert 300 millions d’euros au Real Madrid et plus de 100 millions d’euros par saison au joueur. » Oui, oui, vous lisez bien : 100 millions d’euros de salaire annuel ! Récemment, Carlos Tevez s’est installé en tête des joueurs les mieux payés avec 40 millions mais il aurait été copieusement battu si l’accord avait été signé.





Le Real Madrid est sa vie

Toutefois, Cristiano Ronaldo ne va pas céder aux sirènes de la richesse chinoise, du moins, pas maintenant. Il a signé un ultime contrat avec le Real Madrid et Jorge Mendes rappelle ceci, « Mais l’argent ne fait pas tout. Le Real Madrid est toute sa vie. Cristiano est heureux au Real et il est impossible qu’il aille en Chine. » Autrement dit, le quadruple Ballon d’Or est intransférable, même en cas de proposition difficilement refusable d’un point de vue financier.





« Le marché chinois est un nouveau marché »

Jorge Mendes n’a pas manqué, non plus, de donner son avis sur ce nouvel eldorado chinois, « le marché chinois est un nouveau marché. Ils peuvent acheter beaucoup de joueurs, mais c’est impossible pour Ronaldo. Cristiano est le meilleur joueur du monde et même de l’histoire. C’est normal de recevoir des offres. Il a gagné l’Euro avec le Portugal, c’est comme avoir gagné la Serie A avec Genoa : ils n’étaient pas les favoris. »