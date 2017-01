Mercato : Et si Cristiano Ronaldo rejoignait l’Inter Milan ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’Inter Milan tente de redevenir une grande équipe en Italie et en Europe. En championnat, les Nerazzuri accusent 9 points de retard sur le leader turinois et occupent la 5ème place du classement. Placé sous pavillon chinois, le club lombard compte sur les moyens financiers de ses nouveaux propriétaires pour recruter de grands joueurs et rejouer ainsi les premiers rôles en Serie A. Et Après Messi, c’est au tour de Ronaldo d’être annoncé à l’Inter...







L'année 2016 de Cristiano Ronaldo :





Son compatriote Joao Mario lui conseille de venir !

La rumeur de CR7 à l’Inter a une origine assez sympathique, c’est en effet son compatriote Joao Mario, recruté par l’Inter l’été dernier qui en a parlé. Interrogé par la chaîne de télévision du club, le Portugais a confié son envie de voir venir Ronaldo à Milan pour évoluer à ses côtés. « J’essaie de convaincre Cristiano de me rejoindre à l’Inter ! Et bien, disons que c’est assez compliqué » a-t-il confié dans un éclat de rire. « Cristiano n’est pas seulement un coéquipier, c’est aussi un ami, une bonne personne et un leader-né. C’est une bonne personne qui prend soin de tout le monde. »









Un rêve réellement impossible ?

La venue de Ronaldo à l’Inter Milan est-elle une utopie ? Actuellement, l’équipe milanaise n’est pas en mesure de se qualifier en Ligue des Champions et on imagine mal le Portugais quitter le Real Madrid pour disputer l’Europa League sous d’autres couleurs. Mais qu'en serait-il en cas de qualification pour la Ligue des Champions ? L’argent investi par les propriétaires chinois a déjà permis d’attirer Joao Mario cet été et d’autres noms pourraient venir lors du prochain Mercato.

Les noms de Verratti, Marquinhos sont notamment souvent cités, et en cas de très bons joueurs attirés par le club, il n’est pas exclu qu’une vraie proposition parvienne à CR7 cette fois-ci. Mais encore faudrait-il qu’il souhaite quitter le Real Madrid où il a récemment prolongé…