Mercato d'hiver 2017 : toutes les dates européennes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes et il ne faudra pas s’attendre à d’immenses mouvements, sauf si la Chine attirer à tout va. Dans tous les cas, les marchés européens ne sont pas tous logés à la même enseigne du côté des dates. Faisons le point.





La France, avec l’Angleterre, l’Ecosse ou la Grèce

La logique voudrait que le mercato hivernal commence le 1er janvier, à 00h01, et se termine le 31 du même mois, à 23h59. C’est bel et bien le cas pour la France, l’Angleterre, l’Ecosse et la Grèce. Mais, par exemple, l’Allemagne ferme le sien plus tôt, le 31 à 18h, tandis que l’Espagne commence le sien plus tard, le 2 janvier. L’Italie, quant à elle, fait les deux à la fois : son mercato hivernal a lieu entre le 3 janvier et le 31, à 23h. Pour les recruteurs, ce sont des données à prendre en compte lors des négociations.





Les autres championnats européens

Les Pays-Bas (du 3 au 31 janvier, à 23h59), le Portugal (du 3 janvier au 2 février, à 00h59), le Danemark (du 5 au 31 janvier, à 23h59), la Turquie (du 5 janvier au 1er février, à 22h59), la Suisse (du 16 janvier au 15 février, à 23h59) et la Russie (du 25 janvier au 24 février, à 23h59) ont chacun droit à leur propre calendrier. A ces dates différentes s’ajoutent les fuseaux horaires, qui peuvent aussi entraîner quelques complications lors des ultimes heures avant la fermeture.





Un marché d’ajustement plus que de recrutement

Beaucoup s’interrogent sur l’utilité du mercato hivernal, beaucoup moins agité que celui de l’été, ce dernier durant plus longtemps et préfigurant l’ouverture de la saison. Le marché de janvier-février sert surtout à ajuster les effectifs et palier certaines faiblesses observées pendant la première moitié de saison, souvent par des prêts payants de temps en temps assortis d’une option d’achat. Il peut, aussi, s’avérer indispensable pour remplacer numériquement un joueur blessé. Plus rarement, il permet de remodeler son équipe grâce aux bonnes affaires à saisir.