Mercato - Sur le départ au Real, James pourrait servir de monnaie d'échange pour Dybala ou Hazard

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |





L’histoire d’amour entre James Rodriguez et le Real Madrid ne devrait pas se prolonger au-delà de cette saison 2016/2017. Peu utilisé par Zinedine Zidane depuis une année, le Colombien, toujours pas dans les plans du technicien français malgré ses promesses de travail, devrait servir de monnaie d’échange pour le club madrilène lors du prochain mercato estival à en croire les informations du site Diario Gol.









Dybala, Hazard, Courtois, Alaba, quatuor gagnant pour le Real





Désormais devancé dans la hiérarchie au milieu de terrain par Mateo Kovacic, Marco Asensio et Isco, également sur le départ et dont le cas continue d’être complexe, le Colombien pourrait permettre au Real d’attirer l’une de ses cibles les plus désirées ces dernières mois : Paulo Dybala, avec qui le Real Madrid aurait un accord verbal depuis plusieurs semaines.

Parmi les autres pistes évoquées par Diario Gol, on retrouve celles menant à Eden Hazard, également suivi depuis longtemps par le Real Madrid, et Thibaut Courtois qui est la priorité de Zinedine Zidane pour le poste de gardien de but, et David Alaba (Bayern Munich) dont le profil polyvalent pourrait constituer une excellente pioche pour la direction sportive de la Casa Blanca.





La saison 2016/2017 de James Rodriguez





18 rencontres (10 titularisations) - 4 buts / 10 passes décisives

Ligue des champions - 4 rencontres (3 titularisations) / 0 but / 2 passes décisives

Liga - 9 rencontres (4 titularisations) - 1 but / 3 passes décisives





James Rodriguez au Real, le bilan en chiffres :





96 rencontres (75 titularisations) - 29 buts / 38 passes décisives

Liga - 64 rencontres - 21 buts / 24 passes décisives





Bonus Téléfoot - Eto'o rend hommage à Zidane