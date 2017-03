Mercato : Di Maria plaît à l’Inter Milan, Verratti vers le FC Barcelone, le PSG pense à Vidal

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

L’Inter Milan prépare déjà le mercato et penserait à Angel Di Maria, le FC Barcelone continuerait de draguer Marco Verratti, le PSG lorgnerait sur Arturo Vidal… Découvrez les rumeurs et informations mercato de ce mercredi 15 mars.

L’été s’annonce très mouvementé au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi a promis des changements et ils pourraient bien se matérialiser sur le marché des transferts. Verratti et Di Maria pourraient déserter tandis qu’Arturo Vidal pourrait arriver.

Di Maria vers l’Inter Milan ?

Dimanche, Téléfoot expliquait que le Tianjin Quanjian en Chine s’était déjà positionné pour recruter Angel Di Maria cet été. Depuis, la Juventus s’est également immiscée dans le dossier. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport évoque une troisième piste pour l’Argentin du PSG. L’Inter Milan, désormais sous pavillon chinois, préparerait un mercato XXL et penserait à Angel Di Maria pour renforcer son attaque, même si aucune discussion n’aurait encore été engagée.





Baromètre Téléfoot : 80% de chances de voir Di Maria quitter le PSG

Angel Di Maria ne sera probablement plus un joueur du PSG la saison prochaine. Se laissera-t-il tenter par un nouveau challenge sportif ou privilégiera-t-il l’argent ?

Le Barça insiste pour Verratti

L’intérêt du FC Barcelone pour Marco Verratti est loin d’être récent. Andres Iniesta fait même de l’Italien son successeur. Selon Mundo Deportivo, le Petit Hibou aurait demandé à son agent d’étudier toutes les opportunités qui se présenteraient à lui, après la polémique suite à sa supposée sortie en boîte de nuit avant le naufrage face aux Catalans. Comme le révélait Téléfoot, le Bayern Munich est également intéressé par le milieu de terrain. Manchester United serait également à l’affût.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Verratti quitter le PSG

Courtisé par les plus grands clubs européens, Marco Verratti pourrait bien changer d’air cet été. A moins d’une revalorisation salariale conséquente…

Vidal vers le PSG ?

Le PSG pourrait ainsi perdre son maître à jouer cet été. Pour le remplacer, plusieurs pistes seraient d’ores et déjà étudiées. Ce mercredi, AS envoie le joueur du Bayern Munich, Arturo Vidal, dans la capitale française. Cette saison, le Chilien, sous contrat en Allemagne jusqu’en 2019, a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 21 rencontres de championnat.

Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Vidal au PSG

Un profil comme celui d'Arturo Vidal collerait parfaitement au PSG. Reste à savoir si les dirigeants sont vraiment intéressés par le Chilien.

Iniesta en passe de prolonger

Après avoir prolongé plusieurs de ses cadres dont Ivan Rakitic, le FC Barcelone s’attaquerait désormais à Andres Iniesta. Marca annonce que les deux parties seraient déjà d’accord pour un nouveau bail de deux saisons plus une en option. L’officialisation pourrait même intervenir avant le 30 juin. L’Espagnol pourrait ensuite devenir le responsable du centre formation catalan, la Masia.