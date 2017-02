Mercato : Diarra ne veut plus jouer pour l’OM, Arsène Wenger pas enclin à partir, un an de plus pour Ibrahimovic

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quels sont les dernières informations en provenance du mercato ? On parle des éventuels départs de Lassana Diarra et Arsène Wenger.

Diarra ne veut plus jouer pour l’OM

Si le feuilleton Dimitri Payet a animé le mercato et s’est terminé sur une note positive, celui de Lassana Diarra est encore loin d’être terminé. Pire, il est promis à une issue bien moins favorable. Alors qu’il a rejoué quelques minutes lors de la journée précédente (face à Guingamp), le milieu de terrain n’était pas présent au moment du rassemblement pour se rendre à Nantes. Une absence qui a étonné ses coéquipiers et préfigurant un point de non-retour avec l’OM. Une situation agaçante pour Rudi Garcia, qui avait pourtant pris sa défense face aux grondements entendus dans le Vélodrome lors de sa dernière entrée en jeu. Lassana Diarra doit toujours régler une amende de plus de 10 millions d’euros au Lokomotiv Moscou et chercherait donc à trouver un point de chute où il pourrait recevoir une indemnité lui permettant de la payer.



Le baromètre Téléfoot : 20 % de chances de voir Diarra encore à l’OM dans les semaines à venir

Nous ne sommes plus à un rebondissement près mais Lassana Diarra ne veut pas jouer pour l’OM alors il sera difficile de l’y forcer. Le marché chinois des transferts n’est toujours pas fermé et, là-bas, il pourrait décrocher le pont d’or dont il est actuellement à la recherche. L’aspect sportif, on le mettra bien évidemment de côté.





Arsène Wenger pas enclin à partir

Ian Wright, qui a évolué sous les ordres d’Arsène Wenger, a récemment laissé sous-entendre que le coach français des Gunners était fatigué et, qu’en conséquence, il pourrait partir à la fin de la saison, au moment où son contrat expirera. L’intéressé a répondu à l’issue de la victoire face à Hull, « J’apprécie que vous vouliez que je me repose mais je ne suis pas encore prêt pour ça. J’étais peut-être fatigué parce que je me lève tôt le matin. » Du reste, son avenir avec Arsenal reste quand même discuté.



Le baromètre Téléfoot : 50 % de chances de voir Wenger partir

Chaque saison, c’est la même rengaine : les médias anglais s’enflamment et annoncent un départ d’Arsène Wenger. Chaque saison, c’est la même rengaine : l’Alsacien finit par rester. Les futurs résultats d’Arsenal seront déterminants pour son avenir. Même s’ils sont décrochés pour le titre, les Gunners peuvent finir sur le podium. En Ligue des Champions, il faudra déjà battre le Bayern Munich.





Un an de plus pour Zlatan Ibrahimovic

Malgré ses 35 ans, Zlatan Ibrahimovic prouve à chaque sortie avec Manchester United qu’il en a encore sous le pied. Ses quinze buts en 24 matches de Premier League sont là pour en attester. Du coup, l’idée de le voir rempiler une saison de plus sous les ordres de José Mourinho commence à faire son nid outre-Manche. Il a une année en option et, a priori, elle devrait être effective.



Le baromètre Téléfoot : 90 % de chances de voir Ibra rester à MU

Sauf effondrements statistiques en deuxième moitié de saison (ce n’est pas le genre du bonhomme), Zlatan Ibrahimovic rempilera avec Manchester United en juin prochain. En espérant le (re)voir en Ligue des Champions.