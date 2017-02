Mercato : Diarra quitte l’OM, Griezmann évoque un départ, Martial annoncé à Tottenham

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

L’été prochain s’annonce particulièrement chaud. Anthony Martial et Antoine Griezmann pourraient être les principaux agitateurs du mercato.

Lassana Diarra et l’OM, c’est fini

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Comme annoncé par Téléfoot dimanche, Lassana Diarra a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille. Le club l’a annoncé dans un communiqué de presse, laconique, mardi soir. Les deux parties se séparent ainsi d’un « commun accord. » Le milieu de terrain sera resté un an et demi à l’OM et y aura retrouvé l’Equipe de France. Après avoir émis le souhait de quitter la cité phocéenne l’été dernier, le Français voit donc son vœu se réaliser. Il pourrait prochainement s’engager en Chine, où le mercato demeure ouvert jusqu’à fin février.





Griezmann répond à la rumeur Manchester United

Régulièrement évoqué du côté de Manchester United ces derniers temps, Antoine Griezmann a profité d’une interview accordée à RMC pour faire le point sur son futur. Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2021, le Français ne ressent pas spécialement le besoin de changer d’air : « Avec la Real Sociedad, je sentais que j’avais besoin de partir. Pour l’instant, je n’ai pas ce besoin ou cette envie. On ne sait pas comment va finir la saison. Si elle termine mal, peut-être que je vais me poser la question. Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. »





Peut-il rejoindre Manchester United comme les rumeurs le laissent entendre ? Au joueur de répondre : « Après, je me demande où je peux partir. En Espagne, il y a le Barça et le Real Madrid. Le Barça a les trois devant. Madrid, c’est impossible par rapport à mon club. Je crois qu’entre eux, ils ont un pacte. L’Allemagne, ce n’est pas trop un championnat qui m’attire. La France, pas pour l’instant. Et l’Angleterre, il y a beaucoup de doutes par rapport à ma vie privée. Tout ce qui est pluie, mauvais temps… J’ai besoin d’être heureux en dehors. » Antoine Griezmann pourrait alors rester en Espagne, un championnat qui lui sied à merveille : « J’aime les équipes qui mettent de l’intensité comme en Angleterre. Oui, je regarde le championnat anglais. Les arbitres laissent jouer, les stades sont toujours remplis. Mais si je dois en choisir un, c’est le championnat espagnol, parce qu’il correspond plus à mon jeu. »

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Griezmann quitter l’Atlético

L’Atlético Madrid de Diego Simeone semble arriver en fin de cycle. En cas d’offre faramineuse de Manchester United, les Colchoneros ne s’opposeront pas forcément à un départ de leur star.

Martial, et maintenant Tottenham ?

En difficultés cette saison avec Manchester United, (dix titularisations seulement en Premier League), Anthony Martial s’est relancé ce weekend avec un but face à Watford. Insuffisant tout de même pour faire taire les rumeurs sur son avenir. Selon le Daily Mirror, Tottenham aimerait particulièrement recruter l’ancien joueur de l’AS Monaco cet été. Les Spurs avaient d’ailleurs supervisé le joueur quand il évoluait encore en France. Cet hiver, Martial n’était pas loin de rejoindre le FC Séville, mais ses dirigeants s’étaient opposés à son départ.

Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Martial à Tottenham

Martial est encore jeune et représente sans doute l’avenir de Manchester United. S’il réalise une fin de saison à la hauteur des attentes placées en lui, aucune raison de le voir bouger cet été.