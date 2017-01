Mercato : Les dirigeants de West Ham d’accord pour vendre Dimitri Payet à l’OM

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Comme annoncé dimanche dans Téléfoot, les dirigeants de West Ham et ceux de l’OM se sont rencontrés ce lundi pour évoquer le cas Dimitri Payet. Un temps réticent, l’état-major des Hammers est finalement disposé à vendre le Français cet hiver.

Le feuilleton Dimitri Payet arrive à son épilogue. Comme le révèle L’Equipe, les dirigeants de West Ham ont accepté l'idée de vendre Dimitri Payet lors du mercato hivernal. Le joueur, qui n’a pas été convoqué ce weekend pour le match face à Crystal Palace, pourrait rapidement signer à l’OM.

Une rencontre décisive

Ce lundi matin, L’Equipe et La Provence annonçaient la tenue d’une réunion entre les dirigeants de West Ham et leurs homologues de l’Olympique de Marseille dans la journée à Londres. Le président phocéen, Jacques Henry Eyraud, et son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, se sont ainsi rendu en Angleterre pour évoquer le cas Dimitri Payet. Les deux hommes auraient réussi à convaincre les hommes forts de West Ham de vendre le Français cet hiver, explique L’Equipe.

Une nouvelle offre à venir

Comme l’expliquait Téléfoot dimanche, la première offre de l’Olympique de Marseille – 22 millions d’euros – pour recruter Dimitri Payet a été refusée la semaine dernière. Eyraud et consorts vont maintenant formuler une nouvelle proposition à West Ham. Si les Hammers l’acceptent, Dimitri Payet portera de nouveau les couleurs de l’OM. Le transfert pourrait se boucler autour de 35 millions d'euros.

Un an et demi après avoir quitté Marseille pour West Ham contre une quinzaine de millions d'euros, Dimitri Payet pourrait donc faire le chemin inverse dans les prochains jours.