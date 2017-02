Mercato : Draxler veut voir Özil au PSG, City s'intéresse à Dybala, l'Atlético pense à Sanchez

Draxler : "J'aimerais voir Mesut Özil à Paris"

Manchester City avance pour Paulo Dybala

Atlético : Griezmann out, Sanchez in ?



PSG : Emery éteint la rumeur Di Maria en Chine

Au micro de BeIN Sports, Julian Draxler a répondu à une question bien particulière : aimerait-il voir son coéquipier en sélection, Mesut Özil, le rejoindre dans la capitale française ? L'ancien joueur de Wolfsburg n'a pas hésité. Selon lui, le milieu offensif d'Arsenal a complétement sa place au PSG. "J'aimerais le voir ici. Il peut joueur dans n'importe quelle équipe du monde. Donc,, en tout cas de mon côté".Avec les arrivées deet, le PSG s'est forgé un effectif très fourni en matière de milieux offensifs/attaquants. Ces trois recrues doivent composer avec... Cela fait beaucoup, même si certains s'en vont. La priorité du prochain mercato sera de trouver un attaquant de premier plan, pas un milieu offensif. Et Arsenal lutte depuis des semaines pour prolonger Mesut Özil et Alexis Sanchez. Si l'Allemand devait partir, il aurait l'embarras du choix parmi les gros clubs européens.fait les beaux jours de la Juventus, mais ça ne durera peut-être pas. L'Argentin est dans le viseur du Real Madrid depuis quelques temps déjà. Mais selon le quotidien espagnol As, c'est désormais Manchester City qui est en pôle sur ce dossier. Le jeunefait déjà des étincelles chez les Citizens, mais Pep Guardiola voudrait se séparer de, et si "El Kun" s'éclipse, alors son compatriote Dybala serait la recrue idéale.Il ne faut pas sous-estimer l'appétit de Manchester City sur le marché des transferts. Et Pep Guardiola est réputé pour formuler bien des demandes à ses dirigeants pour disposer du groupe qu'il souhaite. Mais vendre Sergio Agüero ne sera pas facile (l'Argentin est estimé à au moins 80 millions d'euros). Et la Juve ne cédera pas facilement Paulo Dybala, sachant que le Real Madrid est sur les rangs et pourrait mettre jusqu'à 100 millions d'euros sur la table d'après les rumeurs. Le feuilleton de l'été prochain a déjà commencé : est-ce qu'quittera l'Atlético de Madrid pour Manchester United ? D'après les dernières rumeurs, c'est en très bonne voie. Les Matelassiers récolteront une très grosse somme si le Français rallie les Red Devils, mais ils auront besoin d'un nouveau buteur en série. On parle avec insistance d'un retour de(Chelsea). L'option(Manchester City) et aussi évoquée. Le Sunday Mirror en évoque une nouvelle :(Arsenal). L'Atlético pourrait proposer un transfert qui rapporterait près de 70 millions d'euros aux Gunners.La prolongation du contrat d'Alexis Sanchez à Arsenal (l'actuel bail s'achève en juin 2018) tarde à se concrétiser . Et si l'Atlético a vraiment fait du Chilien sa cible prioritaire en cas de départ d'Antoine Griezmann, les Gunners auront du mal à lutter. L'Atlético joue les premiers rôles en Espagne comme en Europe, les fonds financiers ne seront pas difficiles à réunir, et Sanchez connaît bien la Liga pour y avoir brillé sous les couleurs du Barça. Après trois saisons en Premier League, la perspective d'évoluer sous les ordres depourrait le convaincre.