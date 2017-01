Mercato : Drogba de nouveau évoqué à l’OM, Manchester City sur Rakitic, Alli entre le FC Barcelone et le Real Madrid

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle semaine commence sur le marché des transferts. Si les rumeurs sont toujours aussi nombreuses, les officialisations se font rares…

Drogba envisage un retour à l’OM

Depuis le départ de Didier Drogba de l’Olympique de Marseille en 2004, pas une fenêtre de transferts n’est passée sans l’ombre d’une rumeur sur son éventuel retour dans le sud de la France. Ce mercato hivernal n’échappe pas à la règle. Désormais sans contrat après la fin du sien avec l’Impact de Montréal, l’attaquant s’est confié sur la suite de sa carrière et un éventuel retour à Marseille à Canal + : « Ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s'asseoir et discuter. J'espère pouvoir tenir un jour ma promesse. A chaque fois que j'ai répondu, les gens disaient : ''Lui, il parle, il parle, mais il ne revient pas.'' Mais ça ne dépendait pas que de moi. Vous faites partir un joueur, il grandit, il gagne bien sa vie financièrement, et vous voulez qu'il diminue son salaire par deux pour le club ? […] Mais qui travaille pour gagner moins ? [...] Bien sûr, j'aurais aimé revenir comme joueur à Marseille. J'estime avoir fait ce qu'il fallait pour que ça puisse se faire. Je ne pouvais pas forcer les dirigeants en place à l'époque.»

Baromètre Téléfoot : 20% de chances voir Drogba de retour à l’OM cet hiver

Didier Drogba de retour à l’OM, les supporteurs phocéens en rêvent depuis plus de dix ans. Apparemment, l’attaquant n’y était pas retourné pour une question d’argent. Avec la nouvelle direction, qui compte investir, la situation pourrait s’inverser.





Lassana Diarra à l’OM, ça semble terminé

L’histoire d’amour entre Lassana Diarra et l’Olympique de Marseille semble arriver à son terme. Sur son compte Twitter, le milieu de terrain a retiré tous les éléments mentionnant son club actuel. L’Equipe explique ce lundi que le Français pourrait continuer sa carrière à West Ham. L’OM espèrerait un échange avec Dimitri Payet.





Baromètre Téléfoot : 95% de chances de voir Diarra quitter l’OM cet hiver

Lassana Diarra va quitter l’OM cet hiver. Reste maintenant à trouver un club prêt à lui payer son amende de dix millions d’euros qu’il doit au Lokomotiv Moscou. Un échange avec Dimitri Payet paraît impossible.

Rakitic vers Manchester City ?

Ces dernières semaines, Ivan Rakitic n’était plus un titulaire indiscutable au FC Barcelone, Luis Enrique lui préférant André Gomes ou Arda Turan. Ce weekend, il n’a d’ailleurs pas été retenu par son entraîneur pour affronter Villarreal. Il n’en fallait pas plus à la BBC et aux médias croates pour voir le milieu de terrain quitter les Catalans à court-terme. Selon eux, Manchester City serait tout prêt de le recruter cet hiver. Une rumeur démentie par Sky Sport : les Citizens ne souhaiteraient pas le recruter.

Baromètre Téléfoot : 25% de chances de voir Rakitic quitter le FC Barcelone cet hiver

Ivan Rakitic est un élément essentiel du FC Barcelone depuis deux saisons et demi maintenant. S’il joue moins ces derniers temps, on voit mal Luis Enrique s’en séparer si précipitamment, sans lui trouver un remplaçant digne de ce nom.

Dele Alli, entre le Real Madrid et le FC Barcelone ?

On savait le PSG et le Real Madrid intéressés par Dele Alli, voilà désormais que le FC Barcelone entrerait dans la course pour recruter la pépite de Tottenham. Selon The Mirror, les deux clubs espagnols s’affronteront pour enrôler le milieu de terrain. Les Spurs entameraient les négociations à partir de 80 millions d’euros.



Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Dele Alli rejoindre l’Espagne cet été

Tottenham ne lâchera certainement pas Dele Alli cet hiver. Mais les Spurs auront du mal à le retenir cet été, eu égard des sirènes espagnoles.

Aldo Kalulu file à Rennes

Espoir de l’Olympique Lyonnais fin 2015, Aldo Kalulu n’a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui. Titularisé une seule fois en Ligue 1 cette saison pour quatre apparitions au total et un but, l’attaquant était à la recherche de plus de temps de jeu. Son entraîneur, Bruno Genesio, a annoncé dimanche en conférence de presse que son joueur allait être prêté six mois au Stade Rennais sans option d’achat.