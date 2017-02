Mercato : Eden Hazard ciblé par le Real Madrid, Verratti plait à Barcelone, Augustin en direction du Borussia Dortmund

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré tout son potentiel offensif, le Real viserait un nouveau galactique pour le Mercato estival, alors que son éternel rival catalan a fait de Marco Verratti sa cible privilégiée pour cet été. Enfin un espoir français prend la direction de la Bundesliga.

Hazard le nouveau galactique du Real ?

L’intérêt de Zidane pour le talentueux dribbleur belge n’est pas récent, mais selon ESPN, et le site madrilène Diariomadrilista, Eden Hazard pourrait très bien rejoindre le Real cet été. L’intérêt de Chelsea pour Morata pourrait faciliter les choses, et un échange serait alors évoqué entre les deux clubs. Ce n’est pas la première fois que la perspective de transactions entre les Blues et les Merengue est évoquée, mais elles concernent souvent Thibault Courtois et Morata.

Avec la possible arrivée de Hazard, Zidane pourrait compter sur un joueur pour lequel il ne tarit pas d’éloges depuis plusieurs années.



Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Hazard au Real Madrid



Si Zidane apprécie le profil du Belge, la réciproque est vraie. Seulement, le joyau de l’attaque des Blues risque de rencontrer des difficultés à quitter le club qui se dirige en grande partie grâce à lui vers un titre de champion et une qualification en Ligue des Champions. On peut penser que ce sont les conditions d’un échange qui décideront de ce transfert.











Le FC Barcelone veut recruter au PSG

Sur le point d’être éliminé en Ligue des Champions, les Catalans souhaiteraient renforcer leur milieu de terrain. Et la prestation de Marco Verratti lors du huitième de finale aller les auraient convaincus de tenter leur chance avec l’Italien. Déçus par André Gomes, et malgré la prolongation en cours pour Rakitic, les dirigeants du Barça cibleraient Verratti, d'autant plus qu'ils pensent aussi à l’après Iniesta.



Baromètre Téléfoot : 10% de chance de voir Verratti au FC Barcelone



Si quelques milieux de terrain (Krychowiak, voire Matuidi) pourraient quitter le PSG cet été, Verratti devraient voir les dirigeants parisiens le retenir. C’est en tout cas l’information donnée par El Mundo Deportivo. Selon les journalistes espagnols, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait savoir au FC Barcelone que le milieu italien ne quitterait pas le club de la capitale cet été.











Jean-Kévin Augustin direction le Borussia ?

Peu utilisé avec le PSG, le jeune attaquant ne serait pas contre un départ en fin de saison. Alors qu’il pensait être la doublure de Cavani, son temps de jeu a été faible (279 minutes de jeu), Unai Emery lui préférant même Ben Arfa dans ce rôle. Lors du dernier Mercato, les arrivées de Lo Celso et surtout de Guedes l’auraient convaincu de quitter la capitale. Refusant d’être prêté cet hiver, le joueur de 19 ans aurait donné son accord au Borussia Dortmund en vue de la saison prochaine selon l’Equipe de ce jeudi. Le club allemand aurait en effet décidé de miser sur lui en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang cet été.







Baromètre Téléfoot : 60% de chance de voir Augustin rejoindre le Borussia

Très peu utilisé par Emery, sa situation ne devrait pas changer d’ici la fin de saison. L’intérêt du Borussia Dortmund est une véritable aubaine pour lui qui n’est pas parvenu à s’imposer à Paris. La seule interrogation concerne les dirigeants parisiens, qui ont vu Moussa Dembélé et Kingsley Coman exploser à l’étranger après avoir quitté Paris.