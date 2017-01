Mercato : Eto’o pisté par un club anglais, offre chinoise pour Diego Costa, la Juve sur Tolisso

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le mercato d’hiver est officiellement ouvert mais, comme toujours, la journée du 1er janvier est encore calme.





Eto’o pisté par un club anglais

Samuel Eto’o, 35 ans, est infatigable. À en croire le Mirror, l’attaquant pourrait revenir, une nouvelle fois, en Angleterre. À Hull City, où on souhaite renforcer une attaque moribonde pour se sauver de la relégation. Le Camerounais joue actuellement à Antalyaspor mais le club turc serait enclin à le prêter jusque la fin de la saison.





Offre chinoise pour Diego Costa

Le mercato d’hiver risque de vivre au rythme des offres mirobolantes chinoises. Selon le Sun, Tianjin Songjiang souhaiterait enrôler Diego Costa, actuel meilleur buteur de Premier League (14 buts). Le club mettrait bien évidemment beaucoup d’argent sur la table : 93 millions d’euros pour Chelsea et un salaire de 27 millions d’euros pour le joueur. Il est peu probable que le transfert ait lieu maintenant. Mais qui sait pour cet été ?





La Juve sur Tolisso

La Juventus Turin veut encore renforcer son entrejeu. Le club italien avait Axel Witsel dans le viseur mais, selon les informations de Sky Sport, le Belge aurait reçu des propositions financièrement très intéressantes de la Chine. S’il reste sa cible numéro 1, la Veille Dame a déjà coché le nom de quatre plans B, dont Corentin Tolisso. Le joueur de l’OL serait d’ailleurs en tête de liste en cas d’échec de plus en plus probable sur le dossier Witsel. La Juve garde également un oeil sur Steven N’Zonzi (FC Séville), Roberto Gagliardini (Atalanta Bergame) et Luiz Gustavo (Wolfsburg).





Pas de Ligue 1 pour Bastos

Passé par Lille et Lyon, Michel Bastos s’est trouvé un nouveau point de chute. Il rêvait de revenir en Ligue 1 mais, faute de propositions convaincantes, restera au Brésil. Libre depuis la rupture de son contrat avec le Sao Paulo FC, le Brésilien restera à Sao Paulo mais jouera pour Palmeiras, sacré champion en 2016. Il s’est engagé pour deux saisons, plus une en option.





Diabaté va rebondir à Metz

Parti tenter l’aventure turque l’été dernier, Cheick Diabaté, lui, retrouvera bel et bien la Ligue 1. L’ancien attaquant de Bordeaux, en difficulté dans son nouveau championnat (zéro but en huit apparitions), va être prêté jusque juin au FC Metz. Il aidera sans aucun doute les messins à se sauver de la zone rouge.