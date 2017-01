Mercato : Evra et Cabaye proches d’un retour en France, Ben Arfa plait en Italie, le FC Barcelone et City sur de jeunes prodiges

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il ne reste que quelques jours pour le Mercato hivernal, et les internationaux français sont très demandés à travers l'Europe. Evra, Cabaye, Ben Arfa sont au cœur des attentions, et le FC Barcelone cherche à se renforcer avec un nouvel espoir.







Et si le latéral gauche de l’OM s’appelait Patrice Evra ?

Rudi Garcia cherche un arrière gauche et Patrice Evra souhaite quitter Turin en vue d’obtenir du temps de jeu. Les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente et le vice-champion d’Europe avec les Bleus serait très proche de la Cité Phocéenne.







Baromètre Téléfoot : 75% de chances de voir Evra à l'Olympique de Marseille

L'ancien Mancunien souhaite encore jouer et le projet marseillais semble lui plaire. A la recherche d'un arrière gauche depuis son arrivée, Rudi Garcia aurait avec Evra de l'expérience à ce poste. Véritable leader d'homme, le défenseur de 35 ans pourrait rejoindre l'OM très vite, son agent étant attendu dans la cité phocéenne ce mercredi.





Cabaye de retour en France également grâce à M’Vila ?

Un autre international français pourrait le rejoindre sous la tunique olympienne : Yohan Cabaye intéresserait l’OM et la somme de 11,5 Millions d’euros est évoquée par les médias anglais pour ce transfert de l’ancien Parisien. Le coach de Crystal Palace, Sam Allardyce serait prêt à le laisser partir pour faire de la place à Yann M’Vila que le club anglais souhaite recruter.



Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Cabaye à l'Olympique de Marseille

Yohan Cabaye ne connaît pas la réussite attendue avec Crystal Palace cette saison. Il n'a jamais caché à son entourage son envie de rejouer en France, et l'offre de Marseille tombe à pic. Mais Crystal Palace ne le laissera partir qu'en cas d'accord permettant la venue de Yann M'Vila.





Ben Arfa et Tolisso vers l’Italie ?

Le temps de jeu d’Hatem Ben Arfa n’était déjà pas fameux cette saison, mais avec les arrivées de Draxler, Lo Celso et Guedes, l’ancien Niçois risque d’encore moins jouer. Il pourrait rebondir en Serie A où l’AS Roma et l’AC Milan souhaitent le recruter selon la presse italienne. Pastore est également suivi par les Rossoneri, alors que l’Inter souhaiterait se renforcer avec notamment Marco Verratti cet été. La Juventus conserverait aussi son intérêt pour Blaise Matuidi.



La Vieille Dame ne lâche pas le lyonnais Corentin Tolisso et le club aurait augmenté son offre pour le milieu de terrain pour le faire venir cet été pour un montant de 40 millions d’euros selon Tuttomercato.











Baromètre Téléfoot : 45% de chances de voir Ben Arfa quitter le PSG cet hiver

Les Français ciblés par les clubs de Serie A ne devraient pas quitter leurs clubs cet hiver, exception faite pour Hatem Ben Arfa éventuellement. Le gaucher n'a pas beaucoup joué lors de la première moitié de saison, et les arrivées de Draxler, Guedes et Lo Celso risquent de le cantonner encore plus au banc de touche. Même s'il répète son envie de s'imposer à Paris, les prochains jours vont être décisifs pour lui.





Rakitic et Coutinho vers une prolongation

Les deux milieux de terrain du FC Barcelone et de Liverpool auraient pu se croiser, le premier plaît en Premier League alors que le second a tapé dans l’œil du Barça. Mais le Croate Rakitic ne devrait pas quitter le Barça, une prolongation de son contrat étant à l’étude alors que le Brésilien Coutinho a renouvelé son attachement aux Reds jusqu’en 2022.













Alexis Sanchez sur le départ ?

Déçu des performances d’Arsenal cette saison le Chilien Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Gunners. L’ancien Barcelonais penserait à un départ, et la Juventus ainsi que le Bayern pourraient être des points de chute envisageables pour l’attaquant. Un échange entre Pjanic et Sanchez est même évoqué entre Arsenal et la Juve.





Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Alexis Sanchez quitter Arsenal cet été

Le manque de réussite des Gunners semble peiner Alexis Sanchez qui désire évoluer dans un club lui permettant de gagner des titres. Meilleur buteur de Premier League, et leader technique d'Arsenal, il ne devrait pas manquer de prétendants lors du prochain Mercato, surtout si Arsenal ne remporte aucun titre majeur cette saison.





Tony Gallacher affole l’Europe

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais on risque d’entendre parler de lui très vite. Tony Gallacher est un jeune défenseur de 17 ans qui évolue dans le club écossais de Falkirk au poste d’arrière gauche. Il est suivi par la majorité des clubs de Premier League dont notamment Manchester United et Liverpool, et récemment le FC Barcelone a décidé de se mêler à la lutte pour recruter ce jeune prodige encore adolescent. Il pourrait rejoindre l’Espagne dès cet hiver.











Manchester City sur un jeune de 15 ans

Après le transfert d’un jeune de 13 ans, City vise cette fois un joueur de 15 ans ! Nabil Touaizi qui joue à Valence intéresse en effet grandement les Citizens. Il a inscrit 70 buts en deux ans avec les équipes jeunes du FC Valence et il est considéré comme un grand espoir du football.