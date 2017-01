Mercato : faut-il croire les rumeurs ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Nos confrères de la BBC se sont amusés à décrypter les rumeurs du mercato en sortant des statistiques. Le but ? Répondre à la question suivante : faut-il les croire ?





Combien de rumeurs avérées ?

A chaque mercato, les bruits de couloir s’accumulent pour faire monter la hype : telle star va signer là-bas, ce joueur a reçu une proposition de cette équipe, untel à des velléités de départ… Autant de rumeurs qui animent la planète football et noircissent les colonnes des médias. Voilà pourquoi la BBC a voulu prendre un peu de recul pour analyser le championnat anglais et son rapport au marché. Il en est ressorti que 1/3 des rumeurs se matérialisaient en transferts (sur 800 étudiées).





Manchester City : 70 % des rumeurs avérées

Nos confrères ont voulu aller un peu plus dans le détail en s’intéressant de près aux équipes, l’occasion de constater que Manchester City est le club anglais dont les rumeurs sont les plus avérées (70 % environ), devant Watford (60 %) et Manchester United (54 %). Sans surprise, les équipes dont on parle le plus durant le mercato sont : Chelsea, Manchester United, Everton, Manchester City et Arsenal et ce sont surtout les noms des jeunes joueurs créatifs et offensifs qui ressortent le plus.





Les rumeurs les plus insistantes

Enfin, la BBC s’est amusée à comptabiliser les rumeurs les plus insistantes. En tête, nous avons le départ de Lukaku à Chelsea (14 mentions), suivi de ceux de Berahino à Stoke et de Lacazette à Arsenal (8 mentions chacune). On en parlera peut-être encore dans les jours à venir car, après tout, on ne sait jamais à l’avance ce que le mercato nous réserve… Surtout à cause des rumeurs.