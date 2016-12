Mercato - Le FC Barcelone s’offre Marlon Santos

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone a levé l’option d’achat sur Marlon Santos, défenseur central brésilien. Il jouera avec l’équipe B jusqu’à la fin de la saison.





Un choix d’avenir

Prêté par Fluminense, Marlon Santos est désormais un joueur du FC Barcelone. Selon El Mundo Deportivo, les dirigeants Blaugrana auraient annoncé à son agent qu’ils avaient levé l’option d’achat sur le prometteur défenseur central. Le montant de la transaction est estimé à 5,5 millions d’euros mais le Barça n’en paiera que 2, le club brésilien ayant des dettes. Il lui en devra 2 supplémentaires en bonus si plusieurs conditions sont remplies.





Barça B

Pour l’heure, le FC Barcelone n’a pas prévu d’intégrer Marlon Santos à l’équipe première, même s’il a déjà fait son entrée en jeu avec les A (il a remplacé Piqué lors d’un match de Ligue des Champions, face au Celtic Glasgow). Il devrait rester avec la réserve jusque juin, sachant que son engagement avec le club espagnol courra jusque 2020.





Un prêt à prévoir

De toute évidence, Marlon Santos est un joueur d’avenir. Et comme tout joueur d’avenir, il a besoin d’expérience. Le Barça prêtera sans aucun doute le joueur de 21 ans à une autre équipe première afin qu’il prenne du galon au plus haut niveau et revienne triompher comme il se doit au Camp Nou. Une trajectoire assez classique en somme.