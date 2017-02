Mercato : Le FC Barcelone supervise Bernardo Silva, le Real Madrid sur Zielinski, Merino a refusé l’OM

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient être particulièrement actifs sur le marché des transferts cet été. Les deux clubs espagnols auraient des vues sur de jeunes joueurs qui ont déjà fait leur preuve.

Bernardo Silva vers le FC Barcelone ?

Après avoir supervisé Bernardo Silva à plusieurs reprises cette saison, le FC Barcelone a remis le couvert le weekend dernier. Son directeur technique, Robert Fernandez, s’est déplacé en personne lors du choc de la 23ème journée de Ligue 1 opposant l’AS Monaco à l’OGC Nice. Selon Mundo Deportivo, il aurait suivi avec attention les prestations du Portugais, une semaine après un émissaire blaugrana au Parc des Princes. Les Catalans l’auraient placé en haut de leur liste de transferts pour l’été prochain, appréciant tout particulièrement son profil et sa polyvalence.

AS Monaco : Bernardo Silva, le magicien du Rocher





Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Bernardo Silva au FC Barcelone

Un départ de Bernardo Silva au FC Barcelone correspondrait au projet de l’AS Monaco, à savoir vendre ses meilleurs joueurs à des prix très intéressants pour en recruter d'autres très prometteurs. Un transfert du Portugais représenterait tout de même une perte sportive énorme pour le Club du Rocher.

Zielinski dans le viseur du Real Madrid ?

Le Real Madrid pourrait vivre une véritable saignée l’été prochain avec le départ de plusieurs de ses joueurs. Florentino Pérez et consorts auraient alors commencé à établir une short list de recrues potentielles. Si Dele Alli est courtisé pour renforcer le milieu de terrain, Piotr Zielinski le serait également selon la presse italienne. Transféré cet été d’Empoli à Naples, le Polonais a déjà disputé 22 rencontres de Serie A pour deux buts et six passes décisives. Des statistiques impressionnantes pour un milieu de terrain qui s’affirme au fil des matches comme un titulaire en puissance de l’entrejeu partenopei et qui possède une clause libératoire de 70 millions d’euros.

Baromètre Téléfoot : 5% de chances de voir Zielinski au Real Madrid

Zielinski représente le présent et le futur de Naples. Le club italien n’a aucun intérêt à vendre ses jeunes pépites.

Merino a refusé l’OM cet hiver

L’Olympique de Marseille s’est bien renforcé cet hiver en recrutant Evra, Sertic, Payet et Sanson. L’OM aurait pu réaliser un dernier coup en enrôlant Mikel Merino, le milieu défensif du Borussia Dortmund selon Marca. Le directeur sportif phocéen, Andoni Zubizarreta aurait fait le forcing pour l’attirer en prêt cet hiver, en vain. Thomas Tuchel, l’entraîneur du BvB, aurait finalement reconduit l’OM.

Calvin Bombo direction Villarreal ?

Un espoir du football français pourrait quitter le pays cet été. Selon nos informations, Villarreal souhaiterait enrôler Calvin Bombo, le milieu de terrain de 18 ans qui évolue avec les U19 de Troyes. Le jeune joueur est actuellement en stage avec l’Equipe de France U18, avant d’affronter l’Italie.