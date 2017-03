Mercato : les grands d'Europe prospectent à Lyon, Paris a regardé en Premier League et la Juve peut s'inquiéter

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Le PSG qui aurait tenté Sturridge, la possible fuite des cerveaux du côté de la Juventus et le chamboulement du milieu de terrain lyonnais, voici les infos mercatos du jour.

Alors que le mercato d’hiver a définitivement fermé ses portes aujourd’hui avec la fin de la période des transferts en Chine, les rumeurs sur l’été prochain se multiplient déjà.





Le PSG aurait voulu signé Sturridge

Alors qu’il n’a finalement recruté que Guedes sur le front de l’attaque, le club parisien aurait cependant tout tenté pour attirer une véritable doublure à Edinson Cavani cet hiver. Selon Goal.com, les dirigeants parisiens se seraient ainsi intéressés de très près à la situation de l’attaquant anglais, en rupture de banc du côté de Liverpool. Intéressés par un prêt, le quadruple champion de France en Titre se serait cependant vu opposer une fin de non-recevoir.







Le joueur, sous contrat jusqu’en 2019, ne faisant pas partie des plans de Jürgen Klopp, la rumeur pourrait revenir dès juillet prochain.



Baromètre Téléfoot : 10 % de chances de voir Sturridge à Paris



Le club parisien aura beaucoup plus de latitude cet été et sera probablement plus ambitieux







Les pépites lyonnais aiguisent les appétits





Corentin Tolisso à la Juventus Turin, ça ne semble être qu’une question de temps. Après avoir tenté, en vain, de faire signer le jeune milieu de terrain de 22 ans cet hiver, la Vieille devrait arriver à ses fins l’été prochain. Si selon Tuttosport, l’accord du joueur est assuré, c’est Jean-Michel Aulas qui reste à convaincre. Alors que le président rhodanien réclame 40 M€, les dirigeants Bianconeri penseraient à inclure Mario Lemina dans la transaction pour faire baisser l’indemnité. Des négociations qui devraient aboutir.





Si le départ de Tolisso semble acquis, un autre jeune attire les regards. Qualifié de « machine » par Memphis Depay, il semblerait que Lucas Tousart, titulaire lors des six derniers matches de l’OL, n’ait pas uniquement convaincu son coéquipier. Selon France Football, l’ancien valenciennois de 19 ans aurait tapé dans l’œil de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, rien que ça ! Des prétendants de choix qui devraient cependant encore patienter.





Baromètre Téléfoot : 95 % de chances de départ pour Tolisso, 5 % pour Tousard



Alors que le départ de Tolisso s’inscrit dans la logique de gestion du président Aulas, il ne lâchera certainement pas sa seconde pépite dès cet été, à moins d’une offre déraisonnable bien entendu…



Juventus, une Ligue des Champions et puis s’en vont ?

Le fabuleux back four de la Vieille Dame n’en finit plus d’attiser les convoitises. Déjà pressant l’été dernier, les cadors anglais seraient prêts à revenir à la charge sur le dossier Leonardo Bonnucci. Alors que Manchester City s’était cassé les dents, c’est au tour de Chelsea et d’Antonio Conte d’insister. Selon le Sun, la récente brouille du joueur avec Massimilano Allegri aurait relancé les discussions entre les deux clubs et une offre de 50 M€ devrait être formulée par les Blues.







Si Bonucci est au centre des rumeurs, Giorgio Chiellini n’est pas en reste. Le Mundo Deportivo l’envoie du côté de la capitale espagnole pour remplacer Pepe, partant certain à la fin de son contrat en Juin. Le quotidien catalan évoque même une offre de 60 M€. De quoi faire exploser le pacte d’offrir une Ligue des Champions à Buffon avant de partir ?





Baromètre Téléfoot : 30 % de chances de départ pour Bonucci, 5 % pour Chiellini

Même si les sommes évoquées sont élevées, on imagine mal les turinois lâcher deux de leurs cadres. A moins qu’une victoire en Ligue des Champions ne vienne chambouler leurs plans…