Mercato : Grenier à l’AS Rome, l’OM sur un attaquant, Giovinco a refusé le Barça

Par Maxime CLAUDEL

Le mercato d’hiver se termine bientôt et les mouvements s’accélèrent. On voit par exemple que l’OM est sur tous les fronts tandis que Grenier rejoindra prochainement l’AS Rome.



Grenier à l’AS Rome

En délicatesse à l’Olympique Lyonnais, où il n’y a plus de place pour lui dans les plans de Bruno Genesio, Clément Grenier devrait prochainement s’engager en faveur de l’AS Rome. Le milieu passera sa visite médicale ce samedi et il débarque dans la capitale italienne sous la forme d’un prêt d’un an avec une option d’achat comprise entre 3 et 5 millions d’euros. Également courtisé par Nice, Clément Grenier affrontera une concurrence vive chez l’actuel deuxième de Serie A.



Baromètre Téléfoot : 99 % de chances de voir Clément Grenier porter le maillot de l’AS Rome

Sauf si la visite médicale coince, Clément Grenier sera bel et bien un joueur de l’AS Rome. L’Olympique Lyonnais se retire une sacrée épine du pied.





L’OM sur un attaquant…

L’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir terminé son marché. En attendant Dimitri Payet et après avoir fait signé Morgan Saison et Patrice Evra, les dirigeants continuent de s’activer pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia, l’objectif de la cinquième place, européenne, en ligne de mire. Si la défense est le chantier le plus tendu, l’Equipe rapporte que Marseille serait intéressé par Gianluca Lapadula, attaquant de l’AC Milan peu utilisé cette saison (13 apparitions en Serie A). Le club italien en demanderait 20 millions d’euros.



Baromètre Téléfoot : 20 % de chances de voir Gianluca Lapadula à l’OM

On n’est pas certain que Gianluca Lapadula ait une envie folle de rejoindre l’OM. On n’est pas certain non plus que Marseille ait le besoin fou d’un attaquant à ce prix-là, quand bien même le tarif ne serait pas un problème.





… et Grégory Sertic

En parallèle, l’OM verrait d’un bon oeil l’arrivée de Grégory Sertic. Le Girondin très polyvalent et partageant le même agent que Rudi Garcia serait OK pour rejoindre la Cannebière selon Sud-Ouest et il ne resterait plus qu’à trouver un accord avec Bordeaux. L’information a été confirmée par l’Equipe, même s’il n’y a pas encore d’offre concrète de la part de l’OM. Cela ne devrait pas coûter trop cher.



Baromètre Téléfoot : 80 % de chances de voir Sertic à l’OM

Capable de jouer en défense centrale ou un cran au-dessus, Grégory Sertic est typiquement le genre de joueur dont l’OM a besoin pour solidifier son arrière-garde. Il y a une belle affaire à saisir sachant que son contrat avec Bordeaux se termine le 30 juin prochain.





Giovinco a refusé le Barça

Il arrive que des joueurs refusent le FC Barcelone. C’est notamment le cas de Sebastian Giovinco, l’une des stars de la Major League Soccer (45 buts en 72 matches avec Toronto). Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, il a révélé, lucide, « C'est vrai, il y a eu un intérêt du Barça, mais j'aurais été un ramasseur de balles là-bas. Avec ces trois stars en attaque, je n'aurais jamais joué. Neymar, Messi et Suarez feraient même la différence sur une jambe. »



Baromètre Téléfoot : 0 % de chances de voir Giovinco au Barça

Tout est dit. Mais la Chine, en revanche, a toutes ses chances : « Le mercato chinois est bouillant, on m'a dit qu'il y avait un intérêt pour moi là-bas, on verra. Il faut en discuter avec Toronto, où je me sens bien. On verra ce que veut faire le club avec moi. Mon agent m'a parlé d'une offre, mais il ne m'a pas dit de quel club elle venait. »





Obbadi à Nice

Actuellement à la CAN avec le Maroc, qui affrontera l’Égypte en quart de finale, Mounir Obbadi va traverser la France. Victime d’un home-jacking qui l’a traumatisé, il a résilié son contrat avec Lille mercredi et va s’engager pour une demi-saison avec l’OGC Nice. Le milieu de terrain a passé sa visite médicale avec succès.





El Ghazi se rapproche du LOSC

£Après avoir officialisé le rachat de Gérard Lopez, le LOSC devrait annoncer la première grosse recrue de sa nouvelle ère. Le club nordiste a jeté son dévolu sur un ailier prometteur, le jeune Anwar El Ghazi (21 ans). D’après Sky Sports Italia, celui qui évolue actuellement à l’Ajax Amsterdam signerait un contrat de 4 ans et demi pour une somme comprise entre 7 et 8 millions d’euros.



Baromètre Téléfoot : 99 % de chances de voir El Ghazi au LOSC

Le joueur a passé sa visite médicale vendredi soir et la confirmation sera effective très rapidement.