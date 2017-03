Mercato - Griezmann parti pour rester à l'Atlético, Manchester United se tourne vers Mbappé et Lewandowski

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de The Independant, Manchester United aurait les yeux rivés sur Kylian Mbappé, l'attaquant de l'AS Monaco, ainsi que Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, afin de trouver une alternative à Antoine Griezmann, parti pour rester une saison de plus à l'Atlético.

Manchester United prospecte en Europe pour trouver une alternative à Antoine Griezmann. Selon les informations du très sérieux The Independant, le club anglais aurait jeté son dévolu sur Kylian Mbappé (AS Monaco) et Robert Lewandowski en vue de réaliser un gros transfert en attaque l’été prochain.

Révélation du début d’année 2017, Mbappé, 18 ans, est devenu un titulaire à part entière dans le onze de Leonardo Jardim depuis quelques semaines. Un départ du côté d’United lui permettrait de suivre les pas d’Anthony Martial, transféré contre 50 millions d’euros (+30 millions) lors de l’été 2015. Polyvalent, son profil serait le plus adaptable aux besoins d’United.









Griezmann devrait rester à l'Atlético

L’autre option viable pour les Mancuniens menerait à Robert Lewandowski. Si le prix de l’attaquant du Bayern Munich, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2021 le 13 décembre dernier, semble très onéreux, c’est plus le manque de polyvalence de l’ancien joueur du BVB qui pourrait poser problème à United. Peu probable en effet, de voir l’international polonais et Zlatan Ibrahimovic cohabiter pour une place de titulaire au sein du onze de José Mourinho qui a opté cette saison pour deux systèmes - un 4-2-3-1 et un 4-3-3 - avec un seul attaquant.

Selon le média britannique, Manchester United aurait décidé de changer ses priorités, suite à la désormais plus que probable continuité d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Selon <em>AS</em>, le Français, priorité des priorités pour United et José Mourinho, sous contrat avec l’Atléti jusqu’en 2021 (il a prolongé son bail en juin 2016) devrait continuer une saison supplémentaire à Madrid afin de découvrir le nouveau stade du club madrilène, le "Wanda Metropolitano."













Bonus Téléfoot - Liza / Griezmann : le Tricolore n'est pas intéressé