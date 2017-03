Mercato : Guardiola va-t-il réussir le gros coup de l'été ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Battu par Monaco en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, distancé en championnat, le City de Guardiola a connu un premier exercice saison mitigé, loin des ambitions du coach et de ses dirigeants. Si la place de l’ancien du Bayerne et du Barça n’est pas remise en cause, il sait qu’il n’aura pas le droit à une deuxième saison de cet acabit et est prêt à tout changer pour l’éviter.





Un effectif largement remanié

Pep Guardiola est un entraîneur avec un projet de jeu très précis qu’il essaye tant bien que mal d’importer en Angleterre. S’il a déjà fait des choix forts et apporté des modifications à son effectif, l’été prochain risque d’être brutal, ce ne sont ainsi pas moins de 18 joueurs, n’entrant pas dans ses plans, qui devraient faire leur bagages!



Une grande lessive qui va faire rentrer beaucoup d’argent dans les caisses citizens et permettre au technicien de réduire et d’ajuster un effectif pléthorique et trop peu adapté au jeu qu’il prône. Plusieurs têtes d’affiches devraient ainsi rejoindre le nord de l’Angleterre en fin de saison, l’allemand Rudïger serait ainsi tout proche, et pourquoi pas le meilleur joueur du monde ?







Messi, le grand départ ?

L’idée paraît saugrenue tant l’argentin incarne plus que quiconque son club, le FC Barcelone, mais l’histoire d’amour entre Lionel Messi et la Catalogne pourrait prendre fin cet été. Selon le Daily Express, ses exigences salariales, on parle de 700 000 € par semaine, ne rentreraient pas dans le budget blaugrana alors que son contrat arrive à expiration en 2018. Les deux camps n’arrivant pas à se mettre d’accord sur un nouveau contrat, un départ, qui aurait paru ubuesque il y a encore quelques semaines, n’est désormais plus à exclure.







En effet, dans le même temps, Guardiola aurait réaffirmé à son ancien protégé combien il aimerait le voir le rejoindre pour reformer le duo irrésistible des années barcelonaises. Une idée qui ne laisserait pas le joueur insensible, surtout avec l’incertitude qui plane autour du prochain entraîneur du Barça. Affaire à suivre…