Mercato – Hamouma a refusé l’OM à cause de la "sécurité"

Romain Hamouma a dit non à l’Olympique de Marseille. Contacté par le club phocéen lors du mercato estival 2015, l’ailier de l’AS Saint-Etienne a révélé son refus de quitter le Forez par crainte pour sa sécurité et celle de sa famille, après les multiples cambriolages et vols ayant touché les joueurs du club phocéen au fil des années.

L’ancien joueur de Caen a révélé l’information lors d’un entretien donné à l’hebdomadaire France Football, mardi. "Des gens qui rentrent chez moi, en pleine nuit, ce n'est pas possible ! Surtout pendant un match ou un déplacement alors que je sais que ma femme est seule avec mes enfants. C'était inconcevable pour moi", a expliqué le Stéphanois.

Hamouma : " Ce n'est pas un manque d'ambition"

Ciblé par l’OM pour renforcer son secteur offensif lors de l’été 2015, Hamouma avait finalement prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2018. Arrivé dans la Loire en 2012, l’ailier s’est défendu d'avoir eu peur de franchir un palier sportif lors de son entretien. "Ce n'est pas par manque d'ambition. Je n'y suis pas allé car j'avais peur pour ma sécurité et, surtout, celle de ma famille."

Depuis 2011, douze joueurs et dirigeants du club phocéen ont été victimes de cambriolages et de vols. Parmi les faits les plus marquants, on notera les home-jacking dont ont été victimes Vitorino Hilton (en juillet 2011) et Lucho Gonzalez, cambriolé à son domicile avec sa compagne par quatre personnes au mois de mars 2011. Jamais remis de cet événement, l’Argentin avait même demandé à quitter l’OM lors du mercato hivernal 2012. En novembre dernier, Florian Thauvin avait été victime d'une agression en plein du centre de Marseille.













