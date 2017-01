Mercato : Ikone et Callegari vers un prêt, l’OM passe à l’action pour Sanson, l’OL sur Januzaj, Bramall à Arsenal

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Le mercato hivernal continue sur sa lancée : énormément de rumeurs, peu d’officialisations. Comme souvent en France, le PSG, l’OM et l’OL l’animent.

Plusieurs pépites du PSG vers un prêt

Avec les arrivées de Julian Draxler et Giovani Lo Celso, les jeunes joueurs formés au Paris Saint-Germain ont très peu de chances d’avoir du temps de jeu lors de la deuxième moitié de saison. Selon nos informations, Jonathan Ikoné et Lorenzo Callegari seraient d’accord pour partir en prêt jusqu’à la fin de la saison, contrairement à Jean-Kévin Augustin. Ikoné devrait rejoindre le LOSC dans les prochains jours.

Baromètre Téléfoot : 90% de chances de voir Ikoné et Callegari partir en prêt cet hiver

Unai Emery l’a affirmé en conférence de presse, il conseille à ses jeunes joueurs de partir en prêt afin de bénéficier de plus de temps de jeu, comme l’avait fait Adrien Rabiot en 2013 à Toulouse.

L’OM s’active pour Sanson

Dix jours après l’ouverture du mercato, l’Olympique de Marseille ne s’est toujours pas renforcé. Rudi Garcia l’a répété, il ne prendra pas de joueurs pour « prendre des joueurs. » L’OM veut opérer un recrutement méticuleux et intelligent. Une des cibles principales du club est Morgan Sanson. Désireux de le recruter, les Phocéens auraient transmis une première offre à Montpellier de six millions d’euros hors bonus d’après L’Equipe. Une somme bien loin de celle réclamée par Montpellier. Pour son milieu de terrain, Louis Nicollin réclamerait entre 15 et 20 millions d’euros.





Baromètre Téléfoot : 15% de chances de voir Sanson signer à l’OM cet hiver

La somme proposée par Marseille est bien trop loin des 15 millions d’euros réclamés par le MHSC. Et avec la concurrence de plusieurs clubs étrangers, l’OM devra se montrer bien plus généreux pour attirer le Français.

L’OL piste Januzaj

Si l’Olympique de Marseille compte se renforcer cet hiver, l’Olympique Lyonnais n’est pas en reste. Selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas et consorts lorgneraient sur Adnan Januzaj, l’attaquant de Manchester United actuellement prêté à Sunderland. Ils souhaiteraient l’attirer en prêt avec option d’achat cet hiver. Cette saison, le Belge a disputé 13 rencontres de Premier League sans inscrire le moindre but.

Baromètre Téléfoot : 35% de chances de voir Januzaj en prêt à l’OL cet hiver

L’OL peine à se renforcer cet hiver. Si l’opportunité de recruter Januzaj se présente, Lyon aurait tort de s’en priver. Le Belge, capable de jouer milieu offensif ou ailier droit, pourrait rendre de fiers services.

Ça va bouger en Angleterre

Il était venu s’entraîner à Londres, il a visiblement séduit les dirigeants des Gunners. Arsenal a officialisé le transfert de Cohen Bramall, latéral gauche de 20 ans qui évoluait à Hednesford Town, un club de septième division anglaise. Il jouera pour le moment avec l’équipe U23.





De son côté, John Terry pourrait bien quitter Chelsea cet hiver après 18 saisons passées à Londres. Le Telegraph explique que Bournemouth serait prêt à recruter l’Anglais en prêt. Le défenseur n’a disputé que cinq rencontres de Premier League cette saison et n’entrerait plus dans les plans d’Antonio Conte.

Baromètre Téléfoot : 40% de chances de voir Terry quitter Chelsea cet hiver

A 36 ans, John Terry peut encore rendre de fiers services en Angleterre. Bournemouth représenterait une porte de sortie intéressante pour lui, même s’il imaginait une fin d’aventure un peu plus reluisante chez les Blues.

A Liverpool, les dirigeants auraient finalement fixé le prix de Mamadou Sakho. Selon la BBC, l’état-major des Reds réclamerait 23 millions d’euros pour laisser partir son défenseur français, qui n’entre plus du tout dans les plans de Jürgen Klopp. Une somme élevée, quand on sait que le défenseur n’a plus joué avec l’équipe première depuis plus de neuf mois.

Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Sakho quitter Liverpool cet hiver

Mamadou Sakho doit quitter Liverpool cet hiver pour relancer sa carrière. La somme demandée par les Reds semble toutefois disproportionnée et pourrait refroidir ses courtisans.