Mercato : James Rodriguez vers la Juventus, Liverpool sur Jesé, Odegaard vers les Pays-Bas

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

La Juventus prête à accueillir James Rodriguez, Martin Odegaard pisté par Heerenveen, Pepe sur le départ, Jesé vers Liverpool… Découvrez les dernières actualités mercato !

James Rodriguez finalement vers la Juventus ?

Sous contrat au Real Madrid jusqu’en 2020, James Rodriguez est souvent évoqué sur le départ. Et pour cause, le Colombien n’est pas le premier choix de Zinédine Zidane à la Maison Blanche. Si son agent, Jorge Mendes, répète inlassablement que son protégé ne quittera pas les Merengue cet hiver, il pourrait bien en être autrement. Selon le Corriere dello Sport, James Rodriguez préférerait signer en Serie A plutôt qu’en Premier League. Il pourrait ainsi répondre favorablement aux sirènes de la Juventus Turin. La Vieille Dame proposerait un prêt au Real Madrid mais n’écarterait pas non plus l’idée de payer un transfert sec, de l’ordre de 70 millions d’euros. Une belle affaire à réaliser.





Le Daily Mail annonce de son côté que Chelsea serait prêt à tout tenter pour recruter James Rodriguez cet hiver et même à inclure Thibaut Courtois dans la transaction. Le Belge s’y verrait bien.

Pepe et Odegaard sur le départ ?

A 18 ans, Martin Odegaard n’a toujours pas disputé la moindre minute en Liga cette saison. Son avenir semble bouché cette année et s’il veut engranger du temps de jeu, le Norvégien va devoir partir. Un temps annoncé à Rennes, le joueur pourrait finalement être prêté à Heerenveen. La probabilité pour qu’il rejoigne le championnat des Pays-Bas serait même « grande » selon Marca.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Pepe n’a toujours pas prolongé son bail. Le défenseur portugais pourrait bien changer d’air au moins de juin. D’après les informations d’AS, il serait courtisé par le Guangzhou Evergrande et le Shanghai SIPG, deux superpuissances financières chinoises. Les deux clubs lui proposeraient un salaire de dix millions d’euros annuels. Pour le remplacer, Zinédine Zidane aurait déjà coché le nom de Jesus Vallejo, joueur du Real Madrid prêté à l’Eintracht Francfort, avance Marca. A 19 ans, l’Espagnol est un titulaire indiscutable du quatrième de Bundesliga.

Liverpool sur Jesé

Auteur d’une première moitié de saison catastrophique avec le Paris Saint-Germain, Jesé pourrait bien changer d’air cet hiver. Un temps évoqué à Las Palmas, l’Espagnol pourrait finalement relancer sa carrière à Liverpool. Selon Canarias7, les Reds chercheraient un remplaçant à Sadio Mané qui disputera la CAN en janvier avec le Sénégal.

Deux prêts à Manchester City

Troisième de Premier League, Manchester City réalise une première moitié de saison correcte. Son entraîneur, Pep Guardiola, pense déjà au futur et compte assurer aux Citizens un avenir radieux. Il a ainsi décidé de prêter Pablo Maffeo et Angelino à Girona, en deuxième division espagnole, pour qu’ils s’aguerrissent et bénéficient de plus de temps de jeu.