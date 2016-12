Mercato : Jesé vers Las Palmas, Courtois et Ghoulam pistés par le Real Madrid, Brahimi dans le viseur de Nice

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Recruté cet été par le PSG, Jesé pourrait déjà changer d’air et rejoindre Las Palmas au mercato hivernal. De son côté, le Real Madrid préparerait la prochaine fenêtre de marché des transferts avec Thibaut Courtois et Faouzi Ghoulam.

Après Antoine Griezmann, Julian Draxler et Roberto Soriano mercredi, Jesé, Thibaut Courtois, Faouzi Ghoulam et Yacine Brahimi sont au cœur de notre rubrique mercato ce jeudi.

Jesé, départ envisagé

Recruté cet été en provenance du Real Madrid pour 25 millions d’euros, Jesé n’a pas franchement convaincu au Paris Saint-Germain. L’Espagnol n’a été titularisé qu’une seule fois en Ligue 1 pour 263 minutes de jeu au total et un petit but. Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs envoient Jesé à Las Palmas. Selon El Larguero, l’attaquant devrait bien quitter Paris cet hiver pour rejoindre l’équipe de Kevin Boateng. L’accord entre Las Palmas et Jesé serait même « total. » Courtisé également par l’AC Milan, le joueur ne voudrait s'engager qu'à Las Palmas, sa ville natale. Il rejoindrait le club en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Courtois et Ghoulam, pistes du Real Madrid

Le Real Madrid a appris la bonne nouvelle mardi. Initialement interdit de recruter pendant deux sessions de mercato, le club de Florentino Pérez pourra finalement se renforcer cet été. Dans cette optique, les dirigeants merengue auraient déjà établi une short-list de plusieurs noms. Selon la radio Onda Cero, la Maison Blanche souhaiterait enrôler Thibaut Courtois à Chelsea, sous contrat avec les Blues jusqu’en 2019. Il remplacerait alors Kiko Casilla et Keylor Navas, tous deux vieillissants (30 ans).

Selon les informations d’Eurosport, le club de Zinédine Zidane souhaiterait également recruter le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam. Sous contrat avec les Partenopei jusqu’en 2018, l’Algérien déçoit rarement. Ses bonnes prestations ne passent pas inaperçues et plusieurs autres clubs souhaiteraient également le recruter. Eurosport explique que c’est même l’Atlético Madrid qui aurait l’avantage dans le dossier pour le moment, lui garantissant un certain temps de jeu.

Yacine Brahimi vers Nice ?

Toujours leader de la Ligue 1, l’OGC Nice accuse un peu le coup en cette fin de première partie de saison. Lucien Favre pourrait bien avoir besoin de sang neuf pour maintenir un niveau de performance élevé. Selon L’Equipe, les Aiglons souhaiteraient recruter Yacine Brahimi cet hiver en prêt avec option d’achat. L’Algérien n’a été titularisé que quatre fois avec le FC Porto cette saison, pour neuf apparitions au total en championnat et trois buts inscrits. Sa participation probable à la CAN 2017 ne représenterait pas un frein à son transfert, indique le quotidien.





Julian Green quitte le Bayern Munich

Utilisé seulement deux fois par le Bayern Munich cette saison en Coupe, Julian Green a décidé de quitter son club formateur afin d’engranger du temps de jeu. L’Américain s’est officiellement engagé avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2019. Son nouveau club occupe pour l’instant la troisième place du championnat de deuxième division.