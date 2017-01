Mercato : La Juve sur les français, le Real et MU sur un gardien de 18 ans, Jesé toujours dans l’incertitude, Ghezzal vers Monaco et Mbappe plait en Allemagne

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Juventus cible deux joueurs du PSG, l'OM pense à recruter en défense, et Jesé pourrait bien rejoindre la Premier League alors que l'ASM cherche à se renforcer au milieu de terrain.

Le Mercato hivernal a de quoi nous réchauffer avec les dernières infos transferts. En Italie, la Juventus cherche à se renforcer avec des internationaux français, le Real et Manchester United se battent pour un gardien très prometteur, Jesé n’est toujours pas parti du PSG alors qu’Andy Delort pourrait bien revenir en Ligue 1… Et Rachid Ghezzal fait parler de lui !



L’ASM sur Rachid Ghezzal

L’algérien de l’Olympique lyonnais de 24 ans, Rachid Ghezzal pourrait bien quitter l’OL en fin de saison. Sous contrat jusqu’en juin, ses bonnes performances sous le maillot rhodanien aurait frappé dans l’œil des dirigeants monégasques. Ils pourraient voir en lui le successeur de Bernardo Silva annoncé outre-Manche sous le maillot de Manchester United pour la saison prochaine. L’OL a offert une prolongation à son joueur qui n’a toujours pas été acceptée. A noter que Ghezzal intéresse aussi l’Atletico Madrid.





Egalement côté lyonnais, la situation de Clément Grenier pourrait évoluer car le FC Valence s’intéresserait de très près au milieu de terrain selon Superdeporte.



Toujours à Monaco , le Borussia Dortmund suivrait de près Kylian Mbappé.







Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Ghezzal à Monaco

Depuis quelques années le projet monégasque ne cesse de se développer et l'ASM est un candidat sérieux au titre aux côtés du PSG. Ghezzal pourrait souhaiter passer un cap en évoluant à Monaco.





En attendant Payet, l’OM cherche un défenseur

Si l’on parle beaucoup de l’OM par rapport à la situation de Dimitri Payet, le club cherche à se renforcer dans d’autres secteurs. Selon Superdeporte, Marseille aurait pris contact avec Aderlan Santos, défenseur du FC Valence. Agé de 27 ans, le brésilien dispose d’un bon de sortie et ne coûterait au club phocéen que 5 millions d’euros. Sur ce dossier, Marseille va devoir faire face à la concurrence de Galatasaray et de l’Olympiakos qui sont également intéressés par le joueur.



En défense également, l’OM se serait renseigné auprès de Benoit Trémoulinas qui joue peu au FC Séville.







Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Santos à Marseille

Peu utilisé à Valence, Marseille serait un bon club pour Santos pour y avoir plus de temps de jeu dans un championnat dont le niveau est plus élevé qu'en Grèce ou en Turquie.

Quel avenir pour Jesé ?

L’ailier espagnol souhaite poursuivre sa saison loin du Parc des Princes où ses premiers mois n’ont pas été une grande réussite, mais aucun accord n’a été trouvé entre Las Palmas et le PSG. Du coup, c’est en Premier League que l’ancien joueur du Real Madrid pourrait rebondir, Middlesbrough étant à la recherche d’un ailier et semble séduit par le profil de Jése.



Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Ghezzal à Monaco

Le joueur souhaite rejouer en Espagne, mais sans accord trouvé avec Las Palmas, Jese pourrait se résoudre à partir en Angleterre si la promesse d'un temps de jeu plus conséquent qu'à Paris lui était faite.









La Juve veut prendre un accent français

Malgré sa bonne première moitié de saison, la Juventus souhaite se renforcer. Selon Tuttosport, le club de la Vielle Dame aurait ciblé 6 milieux de terrain, dont 4 français ! Après avoir perdu Pogba et sur le point de voir Evra quitter le Piémont, les noms de Corentin Tolisso et d’Adrien Rabiot reviennent avec insistance. Pour ces deux joueurs sous contrat avec leurs clubs, cela s’annonce délicat pour cet hiver, voire même pour le mercato estival 2017.





Par contre en ce qui concerne Blaise Matuidi, des contacts avaient déjà été noués à l’été, mais le PSG s’était opposé à un départ de son milieu de terrain. Souvent utilisé à une place qui n’est pas la sienne, Matuidi pourrait être séduit de nouveau par le projet turinois. Il pourrait y retrouver un autre français, en l’occurrence Steven N’zonzi.

Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Matuidi à Turin, 10% pour Rabiot

Blaise Matuidi semble moins épanoui au PSG que les saisons précédentes. Comme il l'avait confié aux équipes de Téléfoot, il avait envisagé un départ lors du précédent Mercato, donc il pourrait à nouveau être tenté de rejoindre Turin. Par contre Rabiot commence à s'imposer à Paris, et il est sans doute trop tôt pour un transfert.









Le marché des Gardiens peut exploser !

Les performances de Keylor Navas ne semblent pas enthousiasmer Fiorentino Perez si bien que le Real Madrid chercherait un nouveau gardien pour la saison prochaine. Si le nom de De Gea est souvent cité, c’est plutôt vers l’Italie que les Merengue se tournent avec Ginaluigi Donnaruma. Agé seulement de 17 ans, il impressionne par ses qualités et sa maturité. Et selon Tuttosport le Real Madrid mais aussi Manchester United sont très intéressés pour le recruter. Donnaruma sera en fin de contrat en juin 2018 et n’a toujours pas prolongé.



Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Donnaruma quitter Milan

L'AC milan tient enfin une pépite, et compte bien se baser sur son talentueux gardien pour renouer avec son glorieux passé. Malgré les sommes que peut avancer le Real et Manchester il faudra sans doute attendre un peu avant que le jeune gardien quitte la Serie A.





Et enfin Andy Delort vers un retour en France !

Pas aussi utilisé et étincelant qu’André-Pierre Gignac, Andy Delort pourrait revenir en France et quitter les Tigres de Monterrey. Saint-Etienne se montre très intéressé, mais les Verts vont devoir faire face à la concurrence du Téfécé, mais aussi celles de Lorient, Rennes et Montpellier !