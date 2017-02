Mercato - Juventus : sept joueurs sur le départ ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Nos confrères de la Gazzetta dello Sport ont ciblé sept joueurs dont l’avenir s’inscrit en pointillé à la Juventus Turin. Joueront-t-il encore pour la Vieille Dame la saison prochaine ?



La Juventus sait vendre

La Juventus Turin sait comment régner sur la Serie A : en fleurant les bons coups sur le mercato (exemple : Sami Khedira), en faisant éclore des joueurs pour les vendre des sommes astronomiques (exemple : Paul Pogba) et en s’offrant les meilleurs de son propre championnat (exemple : Gonzalo Higuain). La Vieille Dame maîtrise le marché des transferts et, à ce sujet, elle devrait faire face à quelques changements à partir du mois de juin. Sept joueurs pourraient faire prochainement leur valise, assurant un renouvellement nécessaire de l’effectif pour continuer de rêver en grand.





Du rififi au milieu

Miralem Pjanic (fin de contrat le 30 juin 2021) fait partie des rumeurs et, par exemple, on évoque souvent un intérêt de la Premier League pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Celui qui a fait un bond en avant en passant de la Roma à la Juventus pourrait découvrir un nouveau championnat. Une trajectoire assez logique au final. Même son de cloche pour Sami Khedira (fin de contrat le 30 juin 2019), excellente pioche qui attire la MLS. Le milieu de terrain allemand, passé par le Real Madrid, cédera-t-il aux sirène américaines ? Mario Lemina, quant à lui, tarde à s’affirmer chez le champion italien et on a récemment évoqué un prêt à Crystal Palace. Sauf surprise, il sera sur la liste des départs en juin. Pour Moise Kean, la situation est différente : il a seize ans, est pétri de talent et attire (déjà) les convoitises.





Ils cherchent du temps de jeu

Arrivé gratuitement de la Fiorentina, le gardien Norberto Murara Neto (fin de contrat le 30 juin 2019) voit ses espoirs d’être titulaire barrés par l’indéboulonnable Gianluigi Buffon. S’il veut passer numéro 1, il devra changer de club. Tout juste rentré d’une CAN décevante, Medhi Benatia, prêté par le Bayern Munich, peine également à trouver sa place dans un trio défensif composé de Chiellini, Bonucci et Barzagli. L’éclosion de Rugani n’y est pas étrangère non plus et l’option d’achat ne devrait pas être levée. Enfin, Paolo De Ceglie (fin de contrat le 30 juin 2017) n’entre clairement pas dans les plans de l’entraîneur de la Vieille Dame. On parle de lui en Serie B, dans un club visant la montée.