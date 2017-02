Mercato : l’AC Milan se préparerait une équipe terrifiante

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Comme quasi tous les clubs italiens, l’AC Milan a souffert ces dernières années, entre crises financières et crises sportives. Il est loin, le Milan champion d’Europe (2003, 2007, finaliste en 2005) de l’époque Maldini, Nesta, Seerdorf, Kaka, Pirlo, Inzaghi, Shevchenko… Depuis les départs notamment de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva en 2012, le club lombard est à la peine. Mais toutes ces saisons difficiles appartiendront peut-être bientôt au passé.

L’objectif : un trident Agüero-Morata-Sanchez

L’AC Milan est passé sous pavillon chinois l’été dernier, et les investisseurs ont pour ambition de redorer le blason milanais. Ils seraient prêts à investir près de 350 millions d’euros durant les trois prochaines années. Et selon le très sérieux quotidien britannique The Guardian, une large partie de cette enveloppe sera peut-être utilisée lors du prochain mercato estival.

Les propriétaires rêvent d’avoir leur trident d’attaque de feu, comme le Real Madrid avec la BBC (Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo) et le FC Barcelone avec la MSN (Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar). Milan voudrait s’offrir, pour 150 millions d’euros, un trident composé de Sergio Agüero, Alvaro Morata et Alexis Sanchez. Le premier est concurrencé par Gabriel Jesus à Manchester City, et les rapports avec Pep Guardiola sont délicats. Le second se morfond toujours sur le banc des remplaçants au Real Madrid en dépit d’entrées convaincantes. Le dernier, enfin, s’interroge toujours sur son avenir et sur les ambitions d’Arsenal.

Fabregas est aussi dans le viseur

Par ailleurs, Milan voudrait aussi renforcer son milieu de terrain en attirant Cesc Fabregas, d’après The Telegraph. Il y a quelques mois, cette piste était déjà évoquée quand l’Espagnol était laissé sur le banc par Antonio Conte. Mais depuis, l’ex-Gunner et Blaugrana est revenu en force dans l’effectif des Blues. Son prix serait d’au moins 30 millions d’euros.

Depuis 2012, l’AC Milan a collectionné les mauvaises opérations sur le marché des transferts, en particulier dans le domaine offensif. Seul Carlos Bacca a réussi à s’imposer durablement en pointe. Milan a été plus malchanceux avec Mario Balotelli (en réussite, il s’éclipsa rapidement à Liverpool), Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri, Luiz Adriano, Fernando Torres, Jérémy Ménez… Pour la saison 2017-2018, les supporters lombards seront peut-être gâtés.