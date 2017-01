Mercato - L'OM fonce sur David Henen (Everton)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'OM se prépare à enfin lancer son mercato. Très attendu au tournant lors de cette fenêtre hivernale, le club phocéen aurait ciblé sa première recrue de l'ère Franck McCourt. Il s'agirait du méconnu David Henen, qui évolue actuellement à Everton. C'est <em>RMC Sport</em> qui a annoncé l'information jeudi soir, suivant les pas de Foot01 et Foot Mercato qui avaient évoqué cette piste mercredi soir.

Selon RMC, Marseille, toujours en pleines discussions avec les dirigeants d'Everton, auraient déjà transmis une offre ferme pour recruter l'attaquant belge de 20 ans. Formé à Anderlecht et passé par l'équipe réserve de Monaco lors de la saison 2013/2014, l'ancien international U19 belge n'a jamais disputé un seul match avec l'équipe première d'Everton, qu'il a rejoint en septembre 2014 en provenance de l'Olympiakos.

Un début de carrière inégal pour Henen

Utilisé à six reprises cette saison avec l'équipe B d'Everton, Henen, capable d'évoluer comme N.9 ou ailier, n'a marqué qu'un seul but au mois d’août dernier face à la réserve de Tottenham. Lors de la saison 2015/2016, son prêt à Fleetwood Town, qui évoluait en League One, soit la 3e division anglaise, avait été du même acabit. En 13 rencontres jouées, le Belge n'avait marqué qu'un seul but. Très jeune (20 ans), ces premiers pas compliqués constituent une certaine logique.

Si l'opération se concrétise, l'OM tiendrait la première recrue de sa nouvelle ère, celle de la propriété McCourt. Un pari donc vu le parcours du joueur. Ce dernier serait suivi par plusieurs clubs allemands ainsi que Lille et le Stade Rennais.