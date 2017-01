Mercato : L’OM insiste pour Schneiderlin, pas de Sakho ni d’Alario au PSG, Gustavo vers Nice

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

L’OM passe à l’action pour Morgan Schneiderlin, le président du PSG dit non à Mamadou Sakho et Lucas Alario, l’OGC Nice sur Luiz Gustavo… Découvrez les toutes dernières infos mercato de ce jeudi 5 janvier !

Quatre jours après son ouverture, le mercato demeure calme. Si les officialisations ne sont pas légion, les rumeurs se multiplient, notamment à l’Olympique de Marseille…

Une offre de l’OM pour Schneiderlin ?

Désireux de se renforcer cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas encore recruté. Le club pourrait toutefois frapper un grand coup en enrôlant Morgan Schneiderlin à Manchester United, mis au placard par José Mourinho. Selon The Sun, les dirigeants phocéens seraient prêts à contenter leurs homologues anglais avec une offre de 30 millions d’euros. Everton, qui s’était vu refuser une proposition de 22 millions d’euros en début de semaine, serait toujours intéressé, au même titre que West Bromwich. Selon les information de la rédaction de Téléfoot, le joueur et son entourage privilégient un transfert en Angleterre. La piste la plus chaude demeure celle menant à Everton.

Baromètre Telefoot.fr : 10% de chances de voir Schneiderlin rejoindre l’OM cet hiver

La position du joueur est clair, il veut rester en Angleterre. Si aucune piste concrète n'aboutit, l'OM pourrait représenter une opportunité intéressante.

Grenier ouvre la porte à l’OM

A Lyon, Clément Grenier vit une situation similaire à celle de Morgan Schneiderlin. Le milieu de terrain n’a pas été titularisé une seule fois cette saison. Il devrait donc quitter l’OL cet hiver. Il s’est confié à RMC : « Moi j'ai envie de jouer, je discute avec tous les clubs intéressés. J'ai des sollicitations en France, en Allemagne, en Italie et deux en Angleterre. On avance un peu plus avec un club en particulier. Ça peut être l'OM comme ça peut être un autre club. » Si son profil pourrait être intéressant pour les Phocéens, son salaire représenterait un frein non négligeable. A Lyon, il émarge à 310 000 euros par mois.

Baromètre Telefoot.fr : 30% de chances de voir Grenier rejoindre l’OM cet hiver

Le nouveau projet de l’OM a de quoi séduire Clément Grenier. La concurrence d’écuries européennes et son salaire représentent toutefois d’importants freins pour qu’il puisse rejoindre le club de Rudi Garcia.

Ricardo Rodriguez refuse l’OM

Rudi Garcia serait en quête d’un latéral gauche cet hiver. Selon la Gazzetta dello Sport, l’OM aurait approché Ricardo Rodriguez, le défenseur de Wolfsburg, également pisté par le PSG. Dans le viseur de plusieurs clubs italiens, le Suisse aurait donné sa préférence à l’Inter Milan. Si les deux parties seraient d’accord, son prix, 20 millions d’euros, bloquerait encore les Nerazzurri.

Baromètre Telefoot.fr : 5% de chances de voir Rodriguez rejoindre l’OM cet hiver

Entre l’OM et l’Inter Milan, Ricardo Rodriguez a fait son choix, et ce n’est pas la France.

Sakho et Alario, fin des rumeurs au PSG

En quête d’une doublure à Edinson Cavani, les dirigeants du PSG avaient jeté leur dévolu sur Lucas Alario, le jeune attaquant de River Plate. Si le transfert avait de bonnes chances de se concrétiser, les dirigeants du club argentin ont annoncé la prolongation du contrat de leur attaquant. Il n’ira donc pas à Paris cet hiver, comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi en marge de la rencontre face au Club Africain mercredi soir : « On parle avec le coach. Ce ne sera pas Lucas Alario, c’est sûr. » Le joueur pourrait toutefois changer d’air l’été prochain. Son agent, Pedro Aldave, l’a expliqué à la presse argentine : « L’idéal pour s’imposer en Europe, c’est d’arriver pendant le marché principal et de faire la pré-saison avec l’équipe. »

Baromètre Telefoot.fr : 0% de chances de voir Alario rejoindre le PSG cet hiver

L’affaire est close. Paris a besoin d'un renfort tout de suite et n'attendra pas l'été prochain pour passer à l'action.

Depuis sa mise à l’écart à Liverpool, Mamadou Sakho est régulièrement évoqué du côté du Paris Saint-Germain. Après la victoire 3-0 du PGS face au Club Africain, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les points sur les i : « J'adore Mamadou Sakho. Le joueur, la personne aussi. Mais on n’a pas parlé avec lui. »

Baromètre Telefoot.fr : 10% de chances de voir Sakho rejoindre le PSG cet hiver

Le PSG cherche un défenseur central. Si Mamadou Sakho a l’avantage de parfaitement connaître le club, sa situation ne semble pas jouer en sa faveur pour un retour à Paris.

D’après AMK, Galatasaray serait prêt à accueillir le défenseur central en prêt cet hiver, pour six mois. Une indemnité d’un million d’euros pourrait même être versée à Liverpool pour accélérer les négociations.

Luiz Gustavo, direction Nice ?

Jean-Michaël Seri étant parti à la CAN, l’OGC Nice est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain. Après avoir enrôlé Mario Balotelli et Dante cet été, Lucien Favre et consorts pourraient réaliser une autre belle affaire. Sky Sport indique en effet que Luiz Gustavo serait proche de s’engager chez les Aiglons. Wolfsburg demanderait 15 millions d’euros pour libérer son Brésilien mais un prêt pourrait également être envisagé.

Baromètre Telefoot.fr : 50% de chances de voir Luiz Gustavo rejoindre Nice cet hiver

Wolfsburg a déjà vendu Draxler cet hiver. Voir le club perdre un autre de ses meilleurs joueurs pourrait être surprenant. Mais si Nice répond aux exigences des Loups, son transfert est envisageable.