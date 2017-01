Mercato : L’OM n’a pas fini, Jesé et Morata vers l’Angleterre, et le Borussia fixe le prix d’Aubameyang

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les derniers jours du Mercato sont palpitants en France comme à l'étranger. Après le retour de Patrice Evra en Ligue 1 à l'OM, le club phocéen ne compte pas s'arrêter là. En Angleterre, Chelsea cherche un nouveau nunméro 9, et est prêt à laisser partir l'un de ses cadres pour cela. Enfin l'un des flops du PSG a enfin trouvé une équipe prête à l'accueillir, et le Borussia semble s'être résolu à laisser filer Aubameyang, mais pas à n'importe quel prix !

Un autre défenseur à l'OM ?

Après l’arrivée confirmée de Patrice Evra à Marseille, l’OM chercherait malgré tout un autre arrière gauche pour l’après Evra. Théo Hernandez, joueur de l’Atletico prêté à Alaves cette saison et Adrian Marin, qui évolue à Leganes seraient ciblés par Zubizarreta. Cependant aucun des clubs ne souhaiterait les laisser partir cet hiver.



Baromètre Téléfoot : 10% de voir Hernandez à l’OM cet hiver



Le latéral gauche de l’Atletico gagne du temps de jeu à Alaves mais appartient à l’Atletico. Malgré la beauté du projet de l’OM, le jeune français de 19 ans devrait continuer en Liga.











Mandanda de retour aussi ?

Depuis quelques jours, c’est LA rumeur qui agite le Vieux-Port. Steeve Mandanda souhaiterait quitter l’Angleterre où il ne serait pas épanoui du côté de Crystal Palace. Actuellement blessé, il songerait à un retour à Marseille la saison prochaine, séduit par le nouveau projet Mc Court.



Baromètre Téléfoot : 75% de voir Mandanda à l’OM cet été



Les performances de Pelé étant correctes sans plus, l’OM va aussi chercher un gardien. Mandanda ne s’est pas adapté à l’Angleterre et le nouveau projet de l’OM pourrait lui redonner l’opportunité de rejouer dans un club qu'il connait très bien.











Nicolas Pépé entre l’OM et La Premier League ?

Revenu de la CAN où la Côte d’Ivoire s’est faite éliminée, l’Angevins ne devrait pas rester dans son club. L’attaquant de 21 ans a beaucoup de prétendants, parmi lesquels Marseille. Mais les Olympiens vont devoir faire à la concurrence des deux clubs de Liverpool, les Reds et Everton, ainsi que Newcastle. Si les Magpies ont peu de chance de le faire venir, Nicolas Pépé pourrait poursuivre sa carrière en Angleterre.



Baromètre Téléfoot : 50% de le voir à l’OM



Si Nicolas Pépé peut choisir de continuer en France avec le séduisant projet de Marseille, la tendance serait plus à la découverte de la Premier League. Liverpool notamment en position de se qualifier en Ligue des Champions pourrait plaire à l’Ivoirien.









Jesé aurait choisi Middlesbrough

Son départ du PSG cet hiver était une évidence, et malgré son envie de rejoindre Las Palmas en Liga, c’est bien en Premier League que l’Espagnol va évoluer. Les discussions entre Middlesbrough et Jesé sont bien avancés et une conclusion devrait intervenir prochainement.



Baromètre Téléfoot : 85% de voir Jesé à Middlesbrough



Las Palmas ne pouvant se permettre son salaire, c’est finalement avec Middlesbrough que le Parisien va évoluer sauf surprise de dernière minute.















Un échange en Chelsea et le Real Madrid ?

La rumeur du transfert de Thibault Courtois au Real se fait entendre à nouveau avec une petite nouveauté. Conte serait prêt à laisser partir son gardien de but belge à condition qu’Alvaro Morata soit inclus dans la transaction. Diego Costa est de plus en plus annoncé sur le départ en fin de saison, et l’entraîneur italien des Blues aurait fait de son ancien joueur à la Juve son objectif numéro 1 pour le poste d’avant-centre. A la recherche d’un gardien pour suppléer Navas, ce transfert pourrait bien se réaliser !



Baromètre téléfoot : 60 % de voir un échange Courtois Morata



Le Belge a confié à son entourage son envie de retourner en Espagne et d’évoluer avec le Real. Morata souhaite lui s’imposer à Madrid et pourrait préférer rester une autre saison pour s’imposer devant Benzema.















Fabregas vers l’Italie ?

Après la Liga et la Premier League, Cesc Fabregas pourrait découvrir son 3ème championnat. Le milieu de terrain des Blues n’a jamais été un premier choix pour Conte et la Juventus Turin, le Milan AC et l’Inter souhaitent faire venir l’international espagnol.

Baromètre Téléfoot : 50% de voir Fabregas quitter Chelsea cet hiver.

En manque de temps de jeu à Londres, il n’est pas sûr de trouver une place de titulaire en Italie, dès maintenant mais cet été, son départ paraît certain.







Le Borussia fixe un prix pour Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang fait l’objet de beaucoup d’intérêt de la part de nombreux clubs, et si l’attaquant gabonais a exclu l’idée d’un départ pour le Bayern, il n’a pas assuré formellement qu’il resterait dans la Ruhr la saison prochaine. Dans une interview au magazine Kicker, le directeur général du Borussia a indiqué que le club ne « pourrait jamais garantir qu’un joueur restera. Notre force est toujours de trouver de nouvelles solutions. Auba était une alternative après le départ de Robert Lewandowski. Avec une offre de 80 millions d'euros, nous en discuterons avec Pierre-Emerick.