Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Morgan Sanson et Steve Mandanda évoqués à l’OM, Paul-Georges Ntep vers Wolfsburg, Salvatore Sirigu pourrait rejoindre Naples, Hatem Ben Arfa parti pour rester… Toutes les infos mercato du jour !

L’OM fonce sur Morgan Sanson

Les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille l’ont promis, l’équipe sera renforcée lors du mercato hivernal. Après quatre jours, aucun mouvement n’a encore été officialisé. Après avoir pensé à plusieurs joueurs, Rudi Garcia et consorts viseraient désormais Morgan Sanson selon France Football. Une réunion avec l’entourage du joueur devrait même avoir lieu cette semaine. Interrogé par Eurosport sur un éventuel transfert de son joueur, le président de Montpellier, Louis Nicollin, a déclaré qu’il ne lui fermerait aucune porte : « Si on me paie et s'il veut y aller, je ne vois pas le problème. J'attends entre 10 et 15 millions d'euros. Disons qu'à partir de 12,5 millions d'euros, je commencerai à réfléchir. » L’homme fort du MHSC a toutefois précisé que la concurrence serait rude pour son milieu de terrain. West Brom, Bournemouth et le Borussia Dortmund le pisteraient également.

Baromètre Telefoot.fr : 60% de chances de voir Sanson rejoindre l’OM cet hiver

Marseille doit absolument se renforcer cet hiver et Louis Nicollin n’est pas opposé à un départ de son joueur. La somme, comprise entre 10 et 15 millions d’euros, est dans les moyens du club phocéen.

Mandanda aurait rencontré Zubizarreta

Les dirigeants de l’OM auraient visiblement la nostalgie de leurs anciens joueurs. Après avoir pensé à rapatrier Dimitri Payet, ils auraient des vues sur Steve Mandanda selon L’Equipe et RTL. L’ancien gardien du club, transféré cet été à Crystal Palace, aurait dernièrement rencontré le nouveau directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta. Le Français verrait d’un bon œil un retour sur la Canebière cet hiver. Régulièrement blessé, il n’a disputé que neuf rencontres de Premier League cette saison.

Baromètre Telefoot.fr : 30% de chances de voir Mandanda rejoindre l’OM cet hiver

Crystal Palace n’est que 17ème de Premier League et le nouveau projet de l’OM a de quoi séduire Steve Mandanda. Cependant, depuis son départ, Yohann Pelé réalise des performances plus que correctes à Marseille. Les dirigeants ont d’autres chantiers plus importants avant de penser à recruter un gardien.





Un échange pour Payet ?

Malgré les déclarations de l’entraîneur de West Ham, l’OM ne serait pas résigné à recruter Dimitri Payet selon L’Equipe. Pour faire changer d’avis les dirigeants des Hammers, l’état-major phocéen serait disposé à inclure un joueur dans la transaction, en plus d’une somme conséquente d’argent. Les noms de Romain Alessandrini et de Bouna Sarr sont évoqués.

Baromètre Telefoot.fr : 10% de chances de voir les dirigeants de West Ham changer d’avis

Les dirigeants de West Ham ont été clairs. Dimitri Payet est leur meilleur joueur et ils ne le laisseront pas partir cet hiver. Inclure Alessandrini ou Sarr dans la balance n’a aucune chance de les faire fléchir.

Ntep, direction Wolfsburg

Ardemment désiré par l’Olympique de Marseille, Paul-Georges Ntep ne devrait vraisemblablement pas rejoindre la Canebière cet hiver. En fin de contrat cet été au Stade Rennais, l’ailier s’apprêterait à prendre la direction de Wolfsburg selon Kicker. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les cinq millions d’euros. Le Français devrait rejoindre l’Allemagne cette semaine pour entamer les négociations.

Baromètre Telefoot.fr : 70% de chances de voir Ntep rejoindre Wolfsburg cet hiver

Le Stade Rennais ne peut pas se permettre de perdre Paul-Georges Ntep gratuitement cet été. Le joueur devrait donc changer d’air cet hiver. La somme proposée par Wolfsburg, cinq millions d’euros, nous parait cependant bien faible pour un joueur régulièrement efficace en Ligue 1.

Sirigu, direction Naples ?

Condamné à un rôle de remplaçant au PSG, Salvatore Sirigu avait cet été décidé de rejoindre Séville. Son aventure en Espagne a rapidement tourné au cauchemar, le gardien n’ayant disputé que deux rencontres de Liga. L’Italien serait donc à la recherche d’une porte de sortie cet hiver. Interrogé par Radio Crc, l’agent du joueur, Carlo Pallavicino, a évoqué un éventuel transfert à Naples : « Un retour en Italie à Naples ? Je le souhaite. On parle d’un gardien excellent. Il a fait du très bon boulot au PSG puis Blanc l’a mis sur le banc sans argument technique. Pendant des années il a été élu meilleur gardien de Ligue 1, je peux dire que c’est une grande personne, le voir sur le banc est un petit délit. Un passage à Naples serait une idée positive pour le football italien et pour la Nazionale. »

Baromètre Telefoot.fr : 40% de chances de voir Sirigu rejoindre Naples cet hiver

Malgré des prestations pas toujours convaincantes, Pepe Reina est un titulaire indiscutable à Naples. Plutôt que d’acheter un gardien vieillissant (Sirigu a déjà 29 ans), les dirigeants pisteraient un portier pour le futur du club. Le nom de Mattia Perin est régulièrement évoqué.

Ben Arfa, parti pour rester

Malgré un début de saison décevant, Hatem Ben Arfa ne se voit pas quitter le PSG cet hiver. L’attaquant l’a confié en conférence de presse en Tunisie, en marge du match face au Club Africain : « J'ai eu une intégration un peu compliquée, parce que j'e n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, ça a été difficile. Dans la vie, ce sont des challenges, il faut les relever. Il faut accepter de continuer de se battre et dans la vie, je reste confiant pour l'avenir. »

Baromètre Telefoot.fr : 80% de chances de voir Ben Arfa rester au PSG cet hiver

Malgré une acclimatation difficile, Hatem Ben Arfa ne devrait pas changer d’air cet été. Si les sirènes de Fenerbahçe sont tenaces, le PSG ne peut pas se permettre de perdre un joueur dans le secteur offensif, d’autant que Jesé devrait faire ses valises cet hiver. Encore en course dans toutes les compétitions, Paris aura besoin de tout son effectif pour y briller. Et ce, malgré les arrivées de Draxler et Lo Celso.