Mercato : L’OM pense à Schneiderlin, Draxler au PSG ce lundi, la Roma prête à payer pour Jesé

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Ça y est, le mercato a officiellement ouvert ses portes ce dimanche. Du mouvement est donc à prévoir en Europe cette semaine. L’Olympique de Marseille penserait à Morgan Schneiderlin et Aurélien Chedjou, tandis que Julian Draxler passera sa visite médicale ce lundi au PSG.

En France, l’OM et le PSG devraient principalement animer le mercato cet hiver. Les dirigeants olympiens multiplient les noms dans leur short-list. De son côté, Paris va enfin pouvoir officialiser l’arrivée de Julian Draxler.

Visite médicale pour Draxler

Son transfert n’était plus une surprise, il va désormais pouvoir être officialisé par le Paris Saint-Germain. Comme le confie L’Equipe, l’Allemand devrait débarquer à Paris ce lundi. L’ancien joueur de Wolfsburg devrait y passer sa visite médicale et parapher son contrat dans la foulée. Il s’y engagerait pour quatre ans et demi contre 38 millions d’euros. Julian Draxler toucherait 421 000 euros brut par mois lors de sa première saison avant d’émarger à 600 000 euros en 2018.

Finalement la Roma pour Jesé ?

Recruté cet été par le PSG, Jesé n’aura pas réussi son intégration dans la capitale française. S’il plusieurs clubs sont intéressés par l’Espagnol, c’est bien à l’AS Roma qu’il pourrait poursuivre sa carrière cet hiver. Sport Mediaset explique que le club italien serait prêt à proposer un prêt payant de trois millions d’euros au PSG pour enrôler l’ailier. Une option d’achat pourrait également être incluse dans son contrat.

Schneiderlin et Chedjou à l’OM ?

Pour incarner son « OM Champions Project », les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille veulent frapper un grand coup lors du mercato hivernal. Si Dimitri Payet demeure leur cible prioritaire selon L’Equipe, Rudi Garcia et consorts penseraient également à d’autres joueurs pour renforcer l’effectif. La Provence explique que l’OM serait intéressé par Morgan Schneiderlin, mis au placard par José Mourinho à Manchester United. Alors qu’il n’a disputé qu’onze minutes de jeu en championnat cette saison, le Français pourrait relancer sa carrière à Marseille, mais Everton et West Bromwich Albion seraient également intéressés. Pour renforcer leur défense, les Phocéens pisteraient également Aurélien Chedjou, libre de tout contrat après avoir résilié le sien avec Galatasaray. Il pourrait retrouver sur les bords de la Canebière Rudi Garcia, son ancien entraîneur au LOSC. Seul problème pour Marseille, le défenseur devrait disputer la CAN avec le Cameroun au mois de janvier.





Witsel vers la Chine ?

Voilà une histoire qui prouvera que, dans le football, rien n’est jamais acquis. Alors qu’il s’annonçait à la Juventus Turin début novembre, Axel Witsel pourrait finalement rejoindre la Chine cet hiver. Selon la presse italienne, le Belge aurait donné son accord pour rejoindre le Tianjin Quanjian, club entraîné par un ancien joueur de la Vieille Dame, Fabio Cannavaro.