Mercato : l’OM pense à Van der Wiel, Schneiderlin vers WBA, James à la Juve et Griezmann également sur les tablettes de City

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quelles sont les dernières tendances avant le début du prochain mercato ?





L’OM pense à Van der Wiel

Gregory Van der Wiel, remercié par le PSG, pourrait faire son grand retour en Ligue 1… chez l’ennemi intime ! En effet, l’OM chercherait à renforcer son couloir droit et offrir un concurrent de taille à Hiroki Sakai. Une information rapportée par le journal turc Fanatik, qui indique que le club phocéen fait partie des clubs qui pourraient accueillir le défenseur néerlandais. Ce dernier ne joue pas assez à son goût à Fenerbahçe (six matches en championnat) et son entraîneur ne s’opposera pas à un départ. Avec son expérience en Ligue 1, Van der Wiel serait une bonne recrue pour l’OM, loin d’être seul sur le dossier.





Morgan Schneiderlin vers WBA

Morgan Schneiderlin ne sera surement plus un joueur de Manchester United dans les semaines à venir. Selon Sky Sports, West Bromwich Albion aurait mis 21 millions d’euros sur la table pour s’offrir les services de l’international français, qui n’a joué que 11 minutes cette saison en Premier League. « S'il jouait régulièrement avec moi, j'aurai le droit de lui dire: 'hors de question'. Mais s'il ne joue pas régulièrement, je n'ai aucun droit de dire à un joueur qui souhaite être heureux: 'tu n'iras nulle part’. » a expliqué José Mourinho, confirmant qu’il ne compte pas sur le milieu de terrain.





James à la Juve

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta, directeur sportif de la Juventus Turin, a parlé du mercato à venir, notamment le cas James Rodriguez, qui ne devrait pas rester au Real Madrid. « James ? Ca dépend du marché. Il faut respecter notre compte en banque. Mais nous voulons faire partie des plus grands clubs du monde. » Le prix pourrait donc être un frein car le Colombien ne sera pas bradé par les dirigeants Merengue.





Griezmann également sur les tablettes de City

Antoine Griezmann est dans le viseur de Manchester United ? Il l’est également dans celui de Manchester City, le grand rival. Son profil plaît à Pep Guardiola et l’entraineur espagnol pourrait demander au club d’activer le dossier l’été prochain à en croire le Manchester Evening News. Autrement dit, Griezmann ne manquera pas de prétendants s’il veut partir de l’Atlético Madrid et on pourrait bel et bien assister à une bataille financière entre les deux Manchester.