Mercato - L'OM prêt à aligner 40 millions d'euros pour récupérer Payet

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'OM se met en mission commando sur le marché des transferts. Après de multiples rumeurs survenues ces dernières semaines, le journal L'Equipe souligne dans son édition du lundi 2 janvier que l'OM se serait mis en tête de faire revenir Dimitri Payet du côté de la Canebière pour frapper un coup fort.

Parti en juin 2015 contre 15 millions d'euros à West Ham, l'international tricolore serait devenu une priorité pour l'OM, à la recherche d'un joueur pouvant occuper le couloir gauche de l'attaque. Annoncé important sans être déterminant, le mercato hivernal du nouveau projet marseillais, porté par son nouveau propriétaire, l'Américain Franck McCourt, pourrait lui prendre un départ tonitruant si l'OM parvenait à réussir son coup.









Rudi Garcia veut retrouver son ancien joueur

Selon L'Equipe, Marseille serait disposé à aligner une somme importante pour récupérer son ancien taulier - entre 30 et 40 millions d'euros de transfert brut - et surtout s'aligner en terme de salaire avec West Ham. Prolongé en début d'année 2016 par le club londonien, le joueur toucherait actuellement plus de 2,5 millions d'euros net par an. Un chiffre colossal dont l'OM serait disposé à s'affranchir. L'Equipe souligne que Payet et sa famille ont gardé une très bonne image de la ville de Marseille, où ils se sentaient bien. Au début du mois de novembre, Payet avait indiqué à Téléfoot qu'il ne fermait pas la porte à un départ de Londres cet hiver.

Transféré du LOSC à Marseille lors de l'été 2013, Payet pourrait retrouver un de ses mentors : Rudi Garcia. Sous ses ordres à Lille entre 2011 et 2013, l'ancien joueur du FC Nantes avait changé de positionnement - pour occuper justement une place sur le côté gauche - et franchi un premier cap, principalement lors de la saison 2012/2013 (12 buts, 12 passes décisives en Ligue 1). Après un exercice 2013/2014 compliqué à Marseille, le Réunionnais avait ensuite explosé pour de bon sous les ordres de Marcelo Bielsa. A bientôt 30 ans, et même sans l'Argentin aux commandes, Payet pourrait faire un retour en arrière gagnant. Ce sera le feuilleton de janvier.