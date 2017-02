Mercato : Lacazette veut quitter l’OL, Hernanes vers la Chine, Manchester United sur Asensio

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

L’été s’annonce déjà agité. Alexandre Lacazette se voit loin de l’Olympique Lyonnais, Hernanes pourrait découvrir la Chine, Marco Asensio Manchester United.

Lacazette à l’OL, fin de l’histoire ?

Après huit saisons passées à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette veut changer d’air. Le buteur a confié ses envies de départ au Canal Football Club : « Je pense qu’il est arrivé, le bon moment. Je pense que cet été ce sera le moment où il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser 'footballistiquement' et humainement. Je vais continuer à travailler encore, en espérant qu’il y ait de belles opportunités qui arrivent cet été. » Le Français de 25 ans a également expliqué avoir repoussé une offre du FC Barcelone l’été dernier car il voulait être titulaire, et pas une simple doublure. Mais aujourd’hui, il n’écarte pas l’idée de rejoindre les Blaugrana : « C’est un très grand club. Ce sont des extraterrestres devant. Ce serait un rêve… Si ça se passe, tant mieux, mais je ne suis pas là à dire que je vais prendre la place de Luis Suarez. Mais j’aimerai un jour y jouer. »

Baromètre Téléfoot : 80% de chances de voir Lacazette quitter l’OL cet été

Le message d’Alexandre Lacazette est limpide : il souhaite quitter Lyon. Si le joueur ne manquera certainement pas de propositions, reste maintenant à savoir si les offres seront à la hauteur des attentes de Jean-Michel Aulas.

Hernanes, direction la Chine ?

Hernanes ne vit pas la saison la plus prolifique de sa carrière à la Juventus Turin. Le Brésilien n’a disputé que dix matches de Serie A et deux rencontres de Ligue des Champions. Il a même été exclu de la liste pour être aligné en C1 et n’a pas été convoqué pour affronter l’Inter Milan dimanche soir. Max Allegri ne compte plus sur lui et le milieu de terrain doit maintenant se chercher une porte de sortie. Selon la Gazzetta dello Sport, le Hebei China Fortune serait disposé à recruter Hernanes cet hiver contre dix millions d’euros. Un contrat de deux ans aurait été proposé au joueur.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Hernanes quitter la Juventus cet hiver

Le mercato est encore ouvert en Chine. Hernanes peut donc quitter la Juventus Turin dans les prochains jours. Reste à savoir si une aventure chinoise serait au goût du Brésilien.

Manchester United sur Asensio

Titularisé à cinq reprises en Liga pour 13 apparitions au total et deux buts inscrits, Marco Asensio attise les convoitises en Europe. Selon le Daily Star, une vingtaine d’équipes superviseraient actuellement le joueur du Real Madrid, parmi lesquelles Chelsea, Arsenal et Manchester United. José Mourinho en aurait fait l’une de ses cibles principales pour renforcer les Red Devils l’été prochain. La Maison Blanche pourrait réclamer près de 46 millions d’euros pour son joueur, une somme « difficile à atteindre » pour l’équipe anglaise eu égard au faible temps de jeu d’Asensio cette saison.

Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Asensio quitter le Real Madrid

Marco Asensio représente le futur du Real Madrid avec qui il est lié jusqu’en 2022. Florentino Pérez n’a aucune raison de le vendre l’été prochain. L’Espagnol finira par avoir sa chance.