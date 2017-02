Mercato : Leonardo drague le PSG, City convoite Mendy

Par Redaction | Ecrit pour TF1 |

Leonardo évoque son retour à Paris, Manchester City surveille Mendy et la Juventus ferme la porte à Marco Verratti. Découvrez les dernières infos et rumeurs du mercato de ce dimanche 19 février.

Diego Costa en passe de prolonger avec les Citizens

Longtemps attiré par les sirènes de la Chinese Superleague, le nouvel eldorado de la planète football, Diego Costa aurait obtenu les garanties nécessaires de la part de son club en matière d’émoluments. The Sun indique que le Brésilien serait sur le point de prolonger jusqu’en 2022. Son entraîneur, Antonio Conte, avec qui le Brésilien était resté en froid un temps,s’est dit lui-même confiant sur ce dossier avant le match face à Wolverampton (2-0). « Je suis confiant, a ainsi lancé le technicien italien. Mais, je le répète, c'est important d'être concentré sur le présent. Et le présent, c'est notre match contre Wolverhampton. Nous devons passer ce tour. Après, je le répète, cette situation sera plus simple à aborder en fin de saison. » Diego Costa a finalement marqué le deuxième but de son équipe samedi. Un gage de loyauté ? L’avenir le dira. Diego Costa n'a jamais vraiment démenti les rumeurs l'envoyant en Chine, où son agent a effectué quelques voyages, offres concrètes à l'appui.

Leonardo ouvre la porte à un retour au PSG

Le destin est parfois étrange. C’est lorsque le PSG livre le meilleur match de son histoire depuis l’arrivée de QSI que réapparaît l’homme qui l’a façonné. Interrogé par le Corriere Dello Sport sur ses futures activités dans le football, Leonardo, qui « profite de sa famille » actuellement, se verrait bien confier de nouvelles attributions au sein du club de la capitale. Le poste d’entraîneur l’intéresse, mais la place d’Unai Emery, si qualification il y a contre le FC Barcelone en Ligue des champions, sera bien difficile à prendre.

Le baromètre téléfoot : 20% de chances de revoir Leonardo au PSG

Son vaste réseau et sa connaissance aiguisée des organes du football ne serait en revanche pas de trop au sein d’un organigramme qui peine à convaincre. On peut penser par exemple que le poste de directeur du football créé spécialement pour Patrick Kluivert, et dont on a du mal encore à définir les contours, ne soit pas parti pour perdurer. Olivier Létang, le directeur sportif actuel a été désavoué à plusieurs reprises en interne et se trouve plus que jamais isolé au sein du PSG. Il est en plus annoncé sur le départ à la fin de la saison. Reste que Leonardo envisage surtout un poste d'entraîneur.

Benjamin Mendy dans le viseur de Manchester City

ESPN évoque ce dimanche un intérêt particulier de Manchester City pour Benjamin Mendy à quelques jours seulement d'un huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le club anglais et l'AS Monaco. Le latéral gauche n’est pas étranger à la réussite actuelle de son club et réalise régulièrement de très grosses prestations aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Manchester City a tout intérêt à jeter son dévolu sur un joueur de son niveau d’autant que Gaël Clichy, en fin de contrat à l’issue de cette saison, n’a pas toujours offert toutes les garanties et ne sera sans doute pas conservé. Plusieurs émissaires anglais auraient supervisé Benjamin Mendy qui serait en concurrence sur place avec un joueur comme Kolarov.



Baromètre Téléfoot : 40% de chances de voir le joueur quitter Monaco l'été prochain

On voit mal en revanche l’AS Monaco se séparer de son joueur un an après son arrivée, même au prix fort. Est-ce dans l’intérêt supérieur du joueur ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que la rumeur existe et que de nombreuses offres devraient arriver dans les mains des dirigeants monégasques l’été prochain.

Marco Verratti n'ira pas en Italie

Jugé intransférable par le Paris Saint-Germain, Marco Verratti ne manquera jamais de prétendants prêt à toutes les folies pour l’enrôler. La récente déclaration de son agent a d’ailleurs semé le trouble sur son avenir à moyen terme. « Notre objectif est toujours le même : gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce qui est aussi l’ambition du club. Il ne s’agit pas de faire partir Marco à tout prix mais il veut remporter cette épreuve. Et si ce n’est pas possible au PSG alors il le fera ailleurs », déclarait-il dans l’Equipe cette semaine. Une sortie qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde. La Juventus Turin en l’occurrence. Régulièrement annoncé chez la Vieille Dame, Marco Verratti conditionnerait donc son avenir à son destin avec le PSG en Ligue des champions ? C’est possible, en attendant, la Juventus n’y croit pas un seul instant. « Les médias ont rapproché son nom de celui de la Juventus, mais c’est utopique de parler de lui chez nous, a assuré Beppe Moratta samedi au micro de Premium Sport. Pour la simple et bonne raison que le PSG compte sur ses performances et que nous ne pouvons pas faire des folies. »



Baromètre Téléfoot : Aucune chance de voir Marco Verratti quitter le PSG au mercato estival.

Marco Verratti a toujours clamé son amour pour le Paris Saint-Germain qui restera quoiqu'il arrive le club qui l'a lancé dans le grand bain et a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Son contrart court jusqu'en 2021, et sa seule valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros. La Juventus Turin n'a pas les moyens, ni les arguments nécessaires à faire valoir dans ce dossier.