Mercato - Ligue 1 : Draxler s'engage avec le PSG jusqu'en 2021

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le PSG a définitivement passé la seconde dans ce mercato hivernal. Annoncé par Wolfsburg le 24 décembre dernier, le transfert de Julian Draxler a été officialisé par le Paris Saint-Germain, mardi. Le joueur formé à Schalke 04 s'est engagé jusqu'en 2021 avec le club de la capitale qui n'a pas dévoilé le montant du transfert.



Arrivé lundi à Paris, où il avait passé avec succès sa visite médicale, l'international allemand est devenu la deuxième recrue hivernale de Paris, qui a accueilli quelques jours plus tôt l'Argentin Giovanni Lo Celso, dont le transfert avait été bouclé à l'intersaison 2016. Il quitte Wolfsburg, qu'il avait rejoint à l'été 2015 pour remplacer Kévin De Bruyne, un an et demi après son arrivée.









Nasser Al-Khelaïfi : "La signature de Draxler réaffirme le fort pouvoir d’attraction du PSG"





Agé de 23 ans, Draxler viendra dynamiter un secteur offensif moribond dans ses intentions lors de la première partie de saison. Il viendra surtout concurrencer Angel Di Maria, Lucas, Hatem Ben Arfa et Jesé pour une place de titulaire dans les deux couloirs. Habitué à jouer sur le côté gauche, notamment avec la Mannschaft, Draxler offrira également un profil de milieu offensif axial à Unai Emery. Son arrivée pourrait provoquer le départ de Ben Arfa ou de Jesé, désiré par l'AS Roma et Las Palmas.

"Pour la première fois de ma carrière, je vais découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et je suis très fier de vivre cette nouvelle étape au sein d’un club devenu une référence en Europe, qui a recruté beaucoup de très grands joueurs ces dernières années", a indiqué Draxler dans le communiqué de presse du PSG. "Je compte tout faire pour aider le PSG à gagner de nouveaux titres et continuer de grandir au niveau international."

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Club de la capitale, s'est lui réjouit de l'arrivée du champion du monde 2014. "Je suis très heureux d’accueillir Julian Draxler dans la famille du Paris Saint-Germain. La signature de cet international allemand très convoité réaffirme le fort pouvoir d’attraction du club auprès des joueurs de grand talent."