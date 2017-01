Mercato : L'avenir de Zlatan en question, Depay à Lyon et Ikoné à Montpellier, Pépé entre l'OL et l'OM

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Manchester se présente comme un gros acteur du Mercato avec des décisions prises autour de Zlatan, Depay et Payet. En France, l'OL et l'OM se disputent Pépé, alors qu'un espoir quitte le PSG.

Manchester United réfléchit à l’avenir de Zlatan Ibrahimovic, Menphis Depay se rapproche de Lyon alors que Pépé pourrait également le rejoindre… à moins qu’il ne se dirige vers l’OM. D’ailleurs, les phocéens ne désespèrent toujours pas de refaire évoluer Dimitri Payet sous les couleurs marseillaises.







Zlatan parti pour durer

Manchester United semble très satisfait des performances de son attaquant suédois, si bien que le club envisage de prolonger Zlatan Ibrahimovic jusqu’en 2019 ! L’ancien parisien a déjà inscrit 19 buts toutes compétitions cette saison.









Baromètre Téléfoot : 90% de chances de voir Zlatan rester à Manchester deux ans de plus

Le Suédois continue de réaliser de très bonnes performances en club, et devant l'absence de réelles concurrents en pointe de l'attaque, il n'y a aucune raison pour que Zlatan ne prolonge pas. D'autant plus que plusieurs recrues sont annoncées du côté d'Old Trafford pour renforcer l'équipe et permettre aux Mancuniens et Zlatan de continuer à briller.









L’interrogation Payet

Un autre joueur fait beaucoup parler de lui en Angleterre. Dimitri Payet ne devrait pas continuer l’aventure avec West Ham en 2017. Marseille essaie toujours de le faire venir, et selon Sky Sports, les Olympiens vont formuler une troisième offre pour le recruter. Mais Manchester United et Arsenal pensent également au milieu de terrain des Bleus. Pour les Gunners, la venue de Payet pourrait être un soulagement dans la mesure où Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé. Tuttosport évoque l’intérêt de la Juventus pour le Chilien, et parle même d’un échange Pjanic- Sanchez cet été.













Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Payet à l'OM cet hiver

Malgré l'énorme envie marseillaise de recruter Payet, les intérêts de grosses écuries anglaises vont mettre du plomb dans l'aile des ambitions phocéennes. L'international bleu pourrait en effet rejoindre un club qui joue les premières places en Premier League et évoluer au plus haut niveau dans l'une des équipes du Big Four.

L’angevins Pépé entre Lyon et Marseille, Ikoné s’engage avec Montpellier

Face à la concurrence dans le secteur offensif des champions de France en titre, le jeune ailier gauche du PSG a été prêté à Montpellier cet hiver. Jonathan Ikoné était passé pro l’été dernier au Paris Saint-Germain. Du côté d'Angers, Nicolas Pépé présent à la CAN avec le Gabon, pourrait changer de club à son retour. Selon France Football, Lyon et Lille ont transmis des offres pour le joueur de 21 ans, mais ils vont devoir faire face à la concurrence de l’OM. L’Olympique de Marseille souhaite en effet faire venir Pépé après avoir recruté Morgan Sanson.



Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Pépé à l'OM cet hiver

Présent avec la sélection gabonaise pour la CAN, Nicolas Pépé doit avoir les oreilles qui sifflent en Afrique. Beaucoup de candidats se bousculent pour le faire venir et puisque Lyon a pris une option sur Depay, Marseille pourrait avoir une longueur d'avance pour le recruter. Mais Lille est aussi entré dans la danse, donc cela reste du 50/50.

Memphis Depay à Lyon !

L’ailier néerlandais est arrivé à Lyon et devrait rejoindre l’Olympique Lyonnais. Convoité par Nice, Memphis Depay a donc choisi de se relancer du côté de Lyon. Il reste encore quelques discussions autour de son contrat comme l’indique France Football, mais son transfert est en très bonne voie. Une fois son arrivé bouclée, les lyonnais pourraient se pencher vers Ferland Mendy, l’arrière gauche du Havre, pensionnaire de Ligue 2. Dijon de son côté enregistre la venue du sud-coréen Kwon Chang-Hoon, qui évolue au poste de milieu offensif. Le joueur de 22 ans s’est engagé pour 3 ans et demi.







Baromètre Téléfoot : 95% de chances de voir de voir Depay sous le maillot lyonnais

Le Néerlandais est arrivé à Lyon pour y discuter de son contrat et passer sa visite médicale. Les Lyonnais sont très proches d'un accord et Memphis Depay devrait être un joueur de Ligue 1 très rapidement.