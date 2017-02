Mercato : Manchester United sur Bernardo Silva, Hernanes en Chine, le PSG sur Sanchez, Van Dijk et Carrasco

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Les plus grands clubs européens, parmi lesquels le PSG et Manchester United, préparent déjà le mercato estival. Sanchez, Van Dijk et Carrasco sont courtisés par Paris tandis que les Red Devils lorgnent sur Bernardo Silva.

Le PSG réalise pour le moment une saison de bonne facture mais devrait se renforcer cet été. Patrick Kluivert, le directeur du football, supervise plusieurs joueurs. De son côté, la Juventus Turin s’est séparée d’Hernanes.

Bernardo Silva vers Manchester United ?

Bernardo Silva est probablement le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Auteur de cinq buts et cinq passes décisives dans l’élite, il attise la convoitise des plus grands clubs européens. Après le FC Barcelone, c’est au tour de Manchester United de faire les yeux doux à la pépite du Rocher. Selon The Sun, les Red Devils auraient entamé des discussions avec les dirigeants monégasques pour un transfert du Portugais cet été. Ils proposeraient près de 82 millions d’euros pour l’ailier.

Baromètre Téléfoot : 45% de chances de voir Bernardo Silva à Manchester United

Sportivement, l’AS Monaco n’a aucun intérêt de laisser partir son meilleur joueur. Mais à 82 millions d’euros, ils n’hésiteront pas. Reste maintenant à savoir si les Red Devils pourront se permettre de recruter Antoine Griezmann plus le Portugais.

Hernanes s’envole en Chine

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Hernanes a quitté la Juventus Turin et s’est engagé avec le club chinois du Hebei China Fortune, contre huit millions d’euros plus deux de bonus. Il rejoint ainsi l’équipe entraînée par Manuel Pellegrini, qui compte notamment dans ses rangs Ezequiel Lavezzi et Gervinho. Il n’entrait plus dans les plans de Max Allegri à Turin.





PSG : Sanchez, Van Dijk et Carrasco dans le viseur

Cet hiver, le Paris Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens en recrutant Lo Celso, Draxler et Guedes. Le club de la capitale pourrait connaitre un été encore plus agité. Désireux de renforcer leur défense après le départ surprise de David Luiz l’été dernier, les dirigeants franciliens auraient jeté leur dévolu sur Virgil van Dijk, selon The Sun. Southampton ne compterait toutefois pas céder son défenseur, après avoir déjà vendu José Fonte à West Ham le mois dernier. Les deux clubs de Manchester et Liverpool seraient également sur le dossier.

Les Parisiens souhaiteraient également renforcer leur attaque cet été. Selon le Daily Mirror, Paris tiendrait actuellement la corde pour recruter Alexis Sanchez, le buteur prolifique d’Arsenal sous contrat jusqu’en 2018 chez les Gunners et qui refuse pour le moment de prolonger. L’Atlético et la Juventus surveillent également le Chilien avec attention.

Dernière piste évoquée pour le Paris Saint-Germain ce vendredi, celle menant à Yannick Ferreira Carrasco. The Sun explique que le PSG souhaiterait rapatrier en Ligue 1 l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui évolue actuellement à l’Atlético Madrid. Chelsea, le Bayern Munich et Arsenal seraient également sur les rangs pour le Belge. Le transfert pourrait revenir à une cinquantaine de millions d’euros. De son côté, le Manchester Evening News explique qu’un transfert de Sergio Agüero au PSG ne serait pas au goût du jour.

Baromètre Téléfoot : 40% de chances de voir l’un des transferts se réaliser

Le PSG a besoin d’un défenseur central mais la concurrence est très rude pour Van Dijk. En attaque, l’équipe d’Emery dispose déjà d’une multitude d’ailiers. Recruter Carrasco paraîtrait étrange. Sanchez, qui est capable d’évoluer en pointe, serait un investissement très intéressant.