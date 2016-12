Mercato : Manchester United fonce sur Griezmann, Draxler tout proche du PSG, Soriano intéresse le FC Barcelone

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Après Dimitri Payet, Mattia Caldara et Leonardo Bonucci mardi, Antoine Griezmann, Julian Draxler et Roberto Soriano sont au cœur de notre rubrique mercato ce mercredi.



Manchester United veut Griezmann

L’intérêt de Manchester United pour Antoine Griezmann n’est pas nouveau. Tous les mois, un nouveau média relaie la rumeur. Ce mercredi, c’est The Sun qui s’en fait l’écho. Selon le tabloïd anglais, les Red Devils et l’Atlético Madrid auraient entamé des discussions pour un éventuel transfert d’Antoine Griezmann. Les dirigeants anglais seraient prêts à offrir 71 millions d’euros pour recruter le meilleur joueur de l’Euro 2016.

Même s’il connait une période de disette de neuf matches sans but en Liga, Antoine Griezmann ne changera certainement pas d’air à court terme. Il a d’ailleurs prolongé son contrat avec les Matelassiers cet été jusqu’en 2021, avec une clause libératoire de 100 millions d’euros. Il n’écarte pas non plus l’idée de jouer chez les Red Devils avec Paul Pogba dans le futur.

Draxler au PSG, ça brûle

La situation commençait à se décanter ces derniers jours, c’est désormais presque fait. Sauf retournement de situation, Julian Draxler portera les couleurs du Paris Saint-Germain cet hiver. Selon RMC, le club francilien et le joueur allemand serait proche de conclure un accord relatif à un contrat de quatre ans et demi. Le PSG aurait transmis une offre de 30 millions d’euros à Wolfsburg, qui en réclamerait dix de plus. Arsenal resterait toutefois en course, avec une offre de 35 millions d’euros selon le Daily Express. beIN Sports explique que le champion du monde aurait donné sa préférence à l’équipe entraînée par Unai Emery et l’aurait même fait savoir à son compatriote, Kevin Trapp.

Soriano dans le viseur du FC Barcelone

Actuel quatrième de Liga avec Villarreal, Roberto Soriano impressionne cette saison. Positionné en milieu gauche, l’Italien a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 16 rencontres de championnat. Transféré cet été au Sous-Marin jaune en provenance de la Sampdoria, le milieu de terrain pourrait ne pas faire de vieux os à Villarreal. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid seraient particulièrement intéressés par son profil.

Obi Mikel, en route vers l’OM ?

Pour renforcer leur équipe, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta se seraient positionnés sur John Obi Mikel, mis au placard par Antonio Conte à Chelsea. Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, le Nigérian aurait refusé un pont d’or de la Chine l'invitant à s’engager au Shanghai SIPG. Le club lui aurait proposé un salaire de 200 000 euros par semaine selon le London Evening Standard. De quoi le rapprocher de l'OM ?