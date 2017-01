Mercato : Manchester United prêt à faire des folies en Ligue 1

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

José Mourinho souhaite refaire de Manchester United une machine de guerre qui écrase tout sur son passage. Après quelques déceptions cette année, l’équipe tourne mieux mais pointe déjà à 12 points du leader Chelsea. Le titre semble impossible pour cette année, alors pour dominer la saison prochaine, Mourinho a une nouvelle cible, le monégasque Bernardo Silva.



Le talent de Bernardo SIlva illumine la Ligue 1





80 millions d’euros pour Bernardo Silva !

Après les folies pour recruter Paul Pogba, et les ambitions affichées pour faire venir Antoine Griezmann, Manchester aurait décidé de débourser à nouveau une forte somme pour une recrue de choix : Bernardo Silva. Etincelant avec l’ASM depuis le début de la saison, il est logique que le talent du Portugais ait frappé dans l’œil de beaucoup d’équipes. Et pour faire venir son compatriote, Mourinho et Manchester pourraient débourser 80 millions d’euros selon l’édition sportive du Sun. En regardant de plus près les dépenses effectuées par Manchester United lors des derniers mercato, la somme ne semble pas impossible à sortir, les Red Devils déboursant plus de 100 millions lors du mercato estival depuis 2014.



Dépenser ne fait pas gagner

Une association entre Bernardo Silva et Paul Pogba au milieu de terrain fait rêver, et avec une telle paire de créateurs, Manchester United gagnera encore en potentiel technique. Si en plus Antoine Griezmann rejoint le club, on peut s’attendre à ce que les hommes de Mourinho rejouent enfin les premiers rôles en Premier League.

Mais depuis deux ans, les dépenses sont très importantes du côté d’Old Trafford et les résultats ne suivent pas forcément : en 2014, Di Maria avait été recruté pour 70 millions, aux côtés de Shaw (35), Herrerra (33) ou Blind (16). Au final, ils échouaient au pied du podium avec 17 points de retard sur Chelsea, champion avec 87 unités. L’année suivante, les arrivées de Martial, Schneiderlin, Depay et Schweinsteiger faisaient aussi sauter la banque. Résultat, MU terminait à la 5ème place à 15 points de Leicester. Espérons pour Mourinho que si le transfert de Silva se faisait, les résultats soient à la hauteur de l’investissement des 80 millions annoncés.