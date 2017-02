Mercato : Mandanda évoque un retour à l’OM, Rooney en route vers la Chine, le FC Barcelone pense à Bellerin

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Après Fanni, Payet et Thauvin, un autre joueur pourrait effectuer son retour à Marseille. De son côté, le FC Barcelone piste plusieurs arrières droit.

Mandanda de retour à l’OM ?

Depuis son arrivée à Crystal Palace cet hiver, Steve Mandanda n’a jamais oublié l’Olympique de Marseille. Il y a quelques semaines, L’Equipe évoquait même une rencontre entre le gardien et le directeur sportif phocéen, Andoni Zubizarreta. Dans une interview accordée à RMC, le Français a ouvert la porte à un retour à l’OM : « Même s’il y avait eu des contacts, je ne le dirais pas. Non, il n’y a pas eu de contact direct. Après j’ai un agent qui travaille, avec lui on a un accord. Aujourd’hui dans ma situation, le plus important est de retrouver la compétition. A la fin de la saison, on verra s’il y a contact avec Marseille ou pas. S’il doit se passer quelque chose, ça sera avec grand plaisir car j’ai un attachement à l’OM qui est énorme. La France, si je dois y retourner c’est à Marseille et pas ailleurs. »





Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Mandanda de retour à l’OM

Steve Mandanda ne s’attendait sûrement pas à une saison si compliquée avec Crystal Palace, 19ème de Premier League. Actuel remplaçant de Wayne Hennessey, le gardien changera d’air si sa situation n’évolue pas.

Rooney, direction la Chine ?

Wayne Rooney vit-il actuellement ses dernières heures à Manchester United ? Régulièrement évoqué du côté de la Chine ces dernières semaines, le meilleur buteur des Red Devils pourrait prendre la direction de la Super League. Selon la presse anglaise, plusieurs offres à 700 000 euros par semaines, soit 40 millions, l’y attendent. Il deviendrait ainsi le joueur le mieux payé au monde. Son avenir dépendrait en grande partie de sa convocation ou non pour la finale de la League Cup contre Southampton ce dimanche. José Mourinho, qui ne compte plus trop sur l’Anglais cette saison, a commenté la situation : « Je ne peux pas garantir que je serai là la semaine prochaine, donc comment je peux garantir qu’un joueur sera là la saison prochaine, avait. Ce que je peux garantir, c’est que si Wayne quitte un jour le club, ce n’est pas parce que je veux qu’il le quitte. Je ne pousserai jamais une légende de ce club vers une autre destination. Je ne veux pas qu’il parte. »

Baromètre Téléfoot : 70% de chances de voir Rooney en Chine

Le cycle de Wayne Rooney à Manchester United semble terminé. S’il ne rejoint pas la Chine cet hiver, il pourrait le faire au mercato estival.

Un joker médical au FC Barcelone ?

Depuis la blessure d’Aleix Vidal, les dirigeants du FC Barcelone sont activement à la recherche d’un latéral droit qui pourrait débarquer en tant que joker médical. A date, c’est Juanfran Moreno, le défenseur du Deportivo La Corogne, qui tiendrait la corde selon la presse espagnole. Luis Enrique et consorts chercheraient également une pointure pour le poste la saison prochaine. Le Daily Telegraph évoque la piste Cédric Soares, joueur de Southampton, mais Mundo Deportivo croit savoir que Hector Bellerin serait plutôt privilégié.