Mercato : Marseille sur Amavi, Lyon veut Pépé, les Bleus d’Angleterre très convoités et MU sur Griezmann

Le PSG avec les noms de Jésé et Draxer a animé le mercato ces derniers jours, mais ce sont l'OM, l'OL, et la Premier League qui attirent l'attention ce vendredi.







Marseille pense à Amavi pour son côté gauche

Avec quatre victoires consécutives en championnat, l’OM peut être satisfait de ces dernières semaines. Pourtant, Rudi Garcia souhaite renforcer son effectif, notamment au poste de latéral gauche. Si Rekik et Hubocan ne l’on pas déçu à ce poste, l’ancien entraîneur du LOSC souhaite un spécialiste au poste d’arrière gauche. L’ancien niçois Jordan Amavi, qui évolue à Aston Villa serait sur les tablettes phocéennes selon l’Equipe. Le quotidien précise aussi que pour suppléer Gomis, l’OM penserait aussi à Iker Munian de l’Atletic Bilbao.











Lyon courtise Pépé

Jean-Michel Aulas et l’OL vont devoir se séparer de Ghezzal lors de la CAN. Dans cette optique, les rhodaniens cherchent à se renforcer. Mais le président lyonnais a bien précisé qu’il ne souhaitait pas recruter de joueurs participant à la CAN ou qui a évolué en Ligue Europa (au contraire de l’angevins Pépé qui jouera avec la Côte d’Ivoire et le joueur de l’AS Roma Iturbe qui a joué 6 matches en Europa League). Nicolas Pépé pourrait cependant rejoindre l’OL cet été.







Chelsea veut recruter en Ligue 1

Leader de la Premier League, les hommes de Conte pourraient très actifs lors du Mercato hivernal. Les noms de Djibril Sidibé et Tiemoué Bakayoko reviennent avec insistance du côté de Londres selon le Guardian. Le latéral droit des Bleus intéresse aussi Manchester United. En tout cas, pour les Blues, le Mercato devrait être actif pour remplacer Oscar. Le milieu de terrain brésilien a en effet quitté Londres pour... la Chine ! Il a été transféré au Shanghai SIPG pour 70 millions d'euros !





Les Bleus font parler en Angleterre !

Si Hugo Lloris a prolongé son contrat avec Tottenham jusqu’en 2022, l’avenir de Dimitri PAyet reste lui encore incertain. L’ancien Marseillais intéresse de nombreux clubs, mais son entraîneur Slaven Bilic a tranché en conférence de presse, précisant que le joueur ne quittera pas West Ham « C’est un de nos meilleurs joueurs. Il est sous contrat et nous ferons tout pour être sûr qu’il reste avec nous. »



Anthony Martial pourrait lui quitter Manchester United tout comme Morgan Schneiderlin. Moins utilisés par José Mourinho, les deux tricolores pourraient trouver du temps de jeu supplémentaire ailleurs en Premier League. L’Equipe précise que l’ancien monégasque pourrait rejoindre West Ham, alors que le Daily Mail pense que le milieu défensif intéresserait West Bromwich Albion.







Manchester se prépare à un gros mercato hivernal !

Selon le Telegraph, José Mourinho va se montrer très actif pour renforcer MU. En plus de Bakayoko, trois noms seraient dans l’objectif de l’entraîneur portugais : le Suédois Victor Lindelöf (Benfica), le Portugais Nelson Semedo (Sporting) et… Antoine Griezmann ! Si l’attaquant de l’Atletico ne devrait pas quitter sa formation cet hiver, Manchester en fait déjà sa priorité pour l’été prochain !