Mercato : Marseille songe à rapatrier Mario Lemina

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Peu utilisé à la Juventus, Mario Lemina pourrait faire son retour à l'Olympique de Marseille. Selon Tuttosport, le Gabonais est dans le viseur des Phocéens pour la saison prochaine. Et le milieu de terrain a un prix.

L'Olympique de Marseille doit bien terminer la saison 2016-2017 et préparer la suivante, que le nouveau propriétaire Frank McCourt veut belle. Les dirigeants, qui comptent investir 200 millions d'euros sur plusieurs mercatos afin d'arriver à leurs fins dans leur "OM Champion Projet", ont commencé à construire leur équipe cet hiver. Le prochain marché estival sera suivi avec attention. Et déjà, des noms circulent.

Un nouveau revenant à l'OM ?

Après Dimitri Payet en janvier dernier, l'OM songerait à recruter un autre ancien de la maison. C'est une information du journal italien Tuttosport : Mario Lemina, le milieu de terrain de la Juventus (où Marseille est allé chercher Patrice Evra), est dans le viseur des Phocéens. Le Gabonais de 23 ans a joué pendant deux saisons à Marseille. Arrivé en 2013 depuis Lorient, il a quitté la Canebière en 2015 direction la Juve en prêt pendant un an. En fin de saison dernière, la Vieille Dame levait l'option d'achat estimée à 9,5 millions d'euros. Si le transfert se faisait, Lemina ne serait pas le premier joueur parti à revenir au bout de quelques temps à l'OM : dernièrement, il y a donc eu Payet, mais également Rod Fanni et Florian Thauvin.

Marseille a aussi besoin d'attaquants

A Turin, Mario Lemina n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire. Il est plus perçu comme une solution de rechange par Massimiliano Allegri. Le Gabonais vit un début d'année 2017 pourri : victime d'une inflammation au dos, il n'a pu prendre part à tous les matches de sa sélection à la CAN 2017 et a assisté impuissant à l'élimination des siens. Depuis, il se soigne. D'après Tuttosport, Lemina ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante; son prix serait fixé à 20 millions d'euros. Reste à savoir s'il est une priorité pour l'OM, qui a aussi besoin de se renforcer en attaque. La récente blessure de Bafétimbi Gomis le confirme. Un attaquant de renom est attendu sur la Canebière cet été.