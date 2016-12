Mercato : Martial à la relance en Espagne, Marquinhos direction Real ?

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

L’ouverture du mercato hivernal se rapproche. Et les annonces de transferts se multiplient. Petit tour d’horizon.



Martial à la relance à Séville ?

Le « Golden Boy » français avait étonné pour sa première saison à Manchester United. Meilleur buteur du club la saison dernière, Anthony Martial vit une année compliquée, José Mourinho l’ayant mois sur le banc. Le joueur de 21 ans pourrait-il aller voir ailleurs. D’après RMC, le FC Séville aurait sondé l’entourage de l’attaquant pour un prêt de six mois. Un bon moyen de se relancer et de reprendre confiance dans un club qui a accueilli cet été Samir Nasri. Cependant, José Mourinho dans une interview dans l’émission 91ème minute, a pris la défense du joueur. « Anthony est très jeune, les gens ont tendance à l’oublier. Cette saison est plus difficile, il a besoin de temps pour s’améliorer […] C’est une bonne personne qui travaille, il veut y arriver. » Au point de rester à United pour gagner sa place ?

Marquinhos remplaçant de Pepe

Conséquence d’un éventuel départ de Pepe en Chine, le Real Madrid serait à la recherche de son successeur. Et selon Marca, les dirigeants espagnols auraient jeté leur dévolu sur Marquinhos. Lié au PSG jusqu’en 2019, le défenseur sera difficile à attirer l’été prochain. La deuxième partie de saison du club de la capitale pourrait déterminer l’attitude des parties en présence.



Benatia à l’OM ?

Pas un jour (voire une heure) sans que l’on annonce un joueur transféré à l’OM. On sait que les nouveaux dirigeants devraient être actifs durant ce premier mercato. Du coup, les rumeurs s’enchaînent. Selon <em>La Provence</em>, Amavi est ciblé, mais le président d’Aston Villa ne souhaite pas le vendre. Dernier joueur qui serait pisté : Mehdi Benatia. Le joueur formé à l’OM pourrait y revenir selon La Gazzetta dello Sport qui évoque également la piste du Spartak Moscou. Si l’affaire devait se conclure, ce ne serait pas les seules retrouvailles : Benatia a déjà été sous les ordres de Rudi Garcia du temps de l’AS Roma.



Morgan Schneiderlin, en partance pour l’Italie ?

Selon Sky Sports, le milieu de terrain français Morgan Schneiderlin pourrait aller tenter l’aventure transalpine. Selon Sky Sports, l’international français qui ne joue plus à Manchester United, serait sur les tablettes de la Juventus Turin et l’Inter Milan. Deux clubs anglais sont également sur les rangs selon le média britannique : Everton et West Brom.



Iniesta veut rester au Barça

Imaginer Iniesta être transféré ou quitter le Barça pour jouer dans un autre club semble impensable. Andrés Iniesta, dont le contrat se termine en 2018, a ouvert un peu plus la porte à une prolongation. « Mon vœu est de continuer, le monde entier le sait, ce n'est pas un secret. Mais mon niveau de performance déterminera si je peux rester au Barça. J'espère que ce sera pour encore longtemps », a-t-il expliqué au Mundo Deportivo. Pour rappel, le FC Barcelone doit gérer le renouvellement des contrats de Lionel Messi ou Ivan Rakitic.