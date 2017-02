Mercato : Morata en France, Isco vers l'Italie et Costa vers la Chine

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Isco au cœur d’une bataille italienne, Morata déjà sur le départ de Madrid ou Mbappé suivi outre-manche, retrouvez les principales rumeurs de transferts.



Morata vers le PSG ?

Ça va bouger en attaque du côté du Real Madrid cet été. Avec les possibles arrivées de Paulo Dybala et Pierre-Emerick Aubameyang, il va falloir faire de la place en pointe. Si Benzema semble le premier concerné par un départ, Alvaro Morata pourrait lui aussi faire ses bagages, à peine un an après son retour au bercail. Le Paris Saint-Germain pourrait sauter sur l'occasion de renforcer son secteur offensif même si, selon OK Diaro, il devra faire avec la concurrence de Chelsea, Arsenal et l'Atletico Madrid.

Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Morata au PSG

Mécontent de son rôle de doublure au Real, difficile d'imaginer l'attaquant titulaire de la sélection espagnole rester dans l'ombre de Cavani.

Bataille italienne pour Isco

Autre partant quasi certain du côté du Real Madrid, Isco ne manquerait pas de sollicitations. Le milieu offensif serait notamment dans le viseur des deux géants du football italien, la Juventus Turin et le Milan AC. Selon le Corriere dello Sports, les deux clubs seraient ainsi très intéressés par le profil technique du joueur. De plus, au vu de ses dernières saisons en demi-teinte, on peut penser que le montant du transfert sera abordable, une bonne opération en vue.



Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Isco à la Juventus

Difficile d'imaginer le Milan capable de rivaliser avec le champion d'Italie. Toujours là dès qu'il s'agit de faire une bonne affaire, la vieille dame semble en pole position sur le dossier. Si elle veut vraiment Isco, elle l'aura.





Mbappé sur les traces d'Henry ?

Depuis son éclosion l'an passé, on compare en permanence la nouvelle pépite de la Turbie Kylian Mbappé au meilleur buteur de l'histoire des Bleus Thierry Henry. Il est vrai que les similitudes entre les deux hommes sautent aux yeux. Une évidence qui n'a pas échappé à Arsène Wenger qui le verrait bien suivre la même trajectoire en le rejoignant à Arsenal dès cet été. L'alsacien, qui voit en l'attaquant « un futur Henry » a confessé au Mirror vouloir le recruter dès que possible.



Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Mbappé à Arsenal

Le joueur correspond tout à fait à la politique du club anglais qui serait un cocon idéal pour lui faire passer un cap. Monaco n'étant jamais contre une bonne vente, on y croît.





Diego Costa vers la Chine

Meilleur buteur de Premier League, Diego Costa cartonne actuellement à la pointe de l'attaque de Chelsea. Pourtant, les relations entre le joueur et son manager Antonio Conte ne sont pas au beau fixe et pourrait pousser Costa vers la sortie cet été. Si de nombreux clubs majeurs du vieux continents sont sur le coup, c'est de Chine que pourrait parvenir la plus belle offre, AS parlant d'une proposition de 85 M€ pour Chelsea et un salaire annuel de 30 M€ pour le joueur. De quoi faire réfléchir...

Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Costa en Chine



Si on se refuse à imaginer l'un des touts meilleurs attaquants d'Europe faire le choix de l'argent aussi tôt dans sa carrière, cette éventualité n'est pas à exclure.